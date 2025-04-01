快訊

金秀賢公然說謊！交往15歲金賽綸嫩照曝：謊言不攻自破

陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部、東半部及中部山區仍有局部短暫雨；大陸冷氣團影響，北台灣仍溼冷，中南部白天舒適微熱、早晚微冷。本報資料照片
今天北部、東半部及中部山區仍有局部短暫雨；大陸冷氣團影響，北台灣仍溼冷，中南部白天舒適微熱、早晚微冷。本報資料照片

今晨最低氣溫為苗栗三灣10.8度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地區平地的最低氣溫約在11至14度。

東北風影響及華南雲雨區東移，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以北地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

中央氣象署今晨發布低溫特報，大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。今晨至上午金門縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

今天白天起降雨範圍逐漸縮小，雨勢減緩，吳德榮表示，北部、東半部及中部山區仍有局部短暫雨；大陸冷氣團影響，北台灣仍溼冷，中南部白天舒適微熱、早晚微冷。北部11至18度、中部12至24度、南部14至30度、東部14至28度。

明天續好轉，吳德榮表示，北台灣及中南部轉晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，花東偶有局部短暫雨的機率；北舒適、南微熱，早晚偏涼微冷。

至於清明連假天氣，吳德榮表示，周四、周五天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，高溫北部約在27度，南部約在30度以上。北舒適、南微熱，清晨微冷。周六、周日及下周一雖有華南中層雲系東移，各地雲量逐漸增多，因含水量不高，平地大多為多雲時晴穩定的天氣，局部山區少量飄雨的機率、有逐日提高的趨勢。白天北舒適、南微熱，早晚涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫

延伸閱讀

今明多雨北台濕冷 吳德榮：周三起轉晴回溫周末需觀察

溼冷如冬！鋒面+冷空氣接力「北部下探12度」 吳德榮：明晚起雨區漸擴大

晴熱如夏飆逾35度高溫 吳德榮：明晨鋒面抵達轉雨將溼冷如冬

晴朗熱爆高溫飆35度以上 吳德榮：周五轉冬天至少溼冷3天

相關新聞

坐月子媽媽 5月起2次免費評估諮商

為紓解當媽媽的壓力，衛福部擬定「產後健康照護服務方案」，預計今年五月上路，提供產後坐月子的媽媽二次免費身心評估與諮詢，同...

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

今晨最低氣溫為苗栗三灣10.8度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示...

台北測站冷到創紀錄 這天28年來最晚整日氣溫14度以下

真的冷。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，3月27日台北氣溫26.9度，為1997年來3月次高；而3月30日在大陸冷氣團影響...

4縣市大雨特報 上午持續溼冷 清明連假天氣先好後轉差

東北風影響及華南雲雨區東移，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以北地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落...

華航新購10架空巴A350-1000

華航昨天與空中巴士簽署十架A350-1000廣體客機訂單，新機隊預計自2029年起開始交付，將投入北美與歐洲長程航線，本...

牛五蔵道歉聲明網友炸了 刪文重發...「這行字」不見了

曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料消費燒烤料理，「8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別55...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。