北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

今晨最低氣溫為苗栗三灣10.8度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地區平地的最低氣溫約在11至14度。

東北風影響及華南雲雨區東移，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以北地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

中央氣象署今晨發布低溫特報，大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。今晨至上午金門縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

今天白天起降雨範圍逐漸縮小，雨勢減緩，吳德榮表示，北部、東半部及中部山區仍有局部短暫雨；大陸冷氣團影響，北台灣仍溼冷，中南部白天舒適微熱、早晚微冷。北部11至18度、中部12至24度、南部14至30度、東部14至28度。

明天續好轉，吳德榮表示，北台灣及中南部轉晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，花東偶有局部短暫雨的機率；北舒適、南微熱，早晚偏涼微冷。

至於清明連假天氣，吳德榮表示，周四、周五天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，高溫北部約在27度，南部約在30度以上。北舒適、南微熱，清晨微冷。周六、周日及下周一雖有華南中層雲系東移，各地雲量逐漸增多，因含水量不高，平地大多為多雲時晴穩定的天氣，局部山區少量飄雨的機率、有逐日提高的趨勢。白天北舒適、南微熱，早晚涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。