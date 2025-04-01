4縣市大雨特報 上午持續溼冷 清明連假天氣先好後轉差

東北風影響及華南雲雨區東移，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以北地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

溼冷天氣持續到今天，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，不過，隨著低氣壓在台灣東方海面建立並逐漸遠離，今天水氣有開始減少的趨勢，北部、東半部下雨機會較高，尤其是上半天，降雨仍比較明顯，下半天之後降雨會開始減少。中部上午開始就會轉為多雲到陰的天氣，南部依然多雲或有陽光。

天氣風險公司說，大陸冷氣團也會逐漸開始減弱，但是北部、東北部溫度仍偏涼，白天高溫15至17度左右，中部及花東地區高溫20至23度，南部高溫25至26度或以上。夜晚到明天清晨中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到12至14度之間，南部及花東空曠地區低溫14至16度，中南部日夜溫差很明顯。

周四開始清明節連續假期，天氣風險公司表示，天氣先好後轉差，溫度呈現持續回升趨勢，日夜溫差變化較大。

天氣風險公司表示，明天至周五北邊有較乾的空氣南下到台灣附近，各地天氣較為穩定，花東零星局部降雨，大部分地方可看到陽光。各地白天隨著陽光露臉，白天高溫會逐漸上升，北部、東半部白天高溫逐漸上升到22至25度，中南部26至29度，沒有特別強的暖空氣北上，但是中南部仍感覺比較熱，尤其陽光下感受較為明顯。

夜晚清晨的溫度較為偏涼，天氣風險公司表示，中北部、東北部空曠地區低溫14至17度，南部及花東空曠地區低溫16至18度，各地日夜溫差的變化較大。

天氣風險公司表示，清明假期的後半的周六、周日，隨著微弱鋒面在台灣北方通過，雖然沒有直接影響台灣，但是後續從華南一帶陸續有水氣、雲雨帶東移的趨勢，各地雲量增多。周六各地逐漸轉為多雲天氣，周六晚間各地山區、中北部地區有局部短暫陣雨機會。

周日水氣會更多一些，天氣風險公司表示，各地可能轉為多雲到陰偶有局部短暫陣雨的天氣。沒有明顯的天氣系統，但是雲量、水氣多，降雨機會提高。雨勢不大，沒有對流發展或出現雷雨的訊號，還不必擔心會有大雨。

溫度方面，天氣風險公司表示，有持續上升的可能性，但是雲量變多甚至有降雨機會，因此白天高溫再上升的幅度有限，北部、東北部白天高溫24至26度，中部、花東地區高溫25至28度，南部高溫有機會來到30度或以上。北台灣較為舒適，其他地方可能有些悶熱，愈往南感受愈明顯。

天氣風險公司表示，夜晚清晨在中部、北部、東北部空曠地區低溫約16至18度，南部及花東空曠地區將來到18至20度，日夜溫差有些大，尤其是中南部。整體來看，這1周已經不再有冷空氣影響台灣，今天開始到周末溫度呈現逐漸上升的趨勢，但不會一下子變得很熱，日夜溫差持續較大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。