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4月徵文主題／我在急診的日子

聯合報／ 本報訊

急診壅塞已成日常，看病、待床都需要等上一段時間，你及親友是否遇過類似困境，當下如何紓解鬱悶情緒？或幸運受到醫事人員貼心照護，度過難關，歡迎來信分享自身經驗。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，但勿提供網路圖片，4月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

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