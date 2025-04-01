健康你我他／腹絞痛脆弱時刻 醫護送暖安人心

那天夜裡，突如其來的腹絞痛襲擊了我，我蜷縮在床上，冷汗直流，惡心感一陣陣湧上來，幾乎無法動彈。家人攙扶著我衝進急診室。

一到急診室，我被安排到病床上，醫護人員迅速測量血壓、詢問病情，但我的恐懼大過於疼痛，護理師輕聲安撫我說：「別擔心，我們會照顧你。」這句話像是一道光，讓人不再孤單。

醫師仔細問診後，懷疑是急性腸胃炎，安排進一步檢查。護理師耐心地幫我掛上點滴，補充水分與電解質，並解釋：「這能幫助你減輕脫水的不適。」每一次推床經過長廊時，我都能看到其他病床上的患者，有人虛弱地閉著眼睛，有人輕聲與家屬交談，而醫護人員穿梭其中，忙碌卻有條不紊。

最讓我難忘的是那位年輕護理師，在確認我疼痛指數後，細心地幫我調整點滴速度，並貼心地為我蓋上毯子，還輕聲問：「這樣會舒服一點嗎？」那一刻我感受到的不只是專業，更是一種來自陌生人的關懷。

經過幾個小時的治療與觀察，醫師確認我的狀況穩定，只需要繼續補充水分與適當休養。我終於能從病床坐起，望向窗外微亮的天色，心中充滿感激。急診室裡的夜晚或許驚心動魄，但醫護人員的溫暖，讓我在最脆弱的時刻，仍感受到安心。

那一夜，我學會的不只是如何面對突如其來的病痛，更體會到醫護人員的辛勞與善意。