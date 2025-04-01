民團點名雙北保母最老 全台加薪都少

托育聯盟等民間團體公布六都托育制度體檢，點名雙北市保母年齡五十歲以上超過七成，未來五到十年「保母難找」恐惡化，另，桃園公幼延長照顧日數最短，以前年為例，家長一年就得請廿八天假照顧小孩，雙薪家庭根本不可能送去就讀。桃園市教育局表示，會引導各園在寒暑假增加辦理天數，並補助增置服務人力。

民團發現，保母薪資漲幅遠低於其他行業。根據行政院主計總處統計，比較二○一九年至二○二三年，六都工業及服務業薪資平均月薪漲幅，台北市漲一千六百卅五元，最低的高雄市也有六百九十二元。但保母薪資以漲幅最高的桃園市來說，僅漲六百六十七元。

低薪結構，難吸引年輕人入行，造成保母平均年齡老化。托盟統計，台北市五十歲以上保母從六年前的七成提高至七成八，新北市也有七成一，是六都中保母平均年齡最高的兩縣市，其餘四都也有超過一半是五十歲以上的保母。

新北社會局表示，持續辦理職訓，調高收退費標準，盼吸引更多新血。