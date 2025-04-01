聽新聞
0:00 / 0:00

民團點名雙北保母最老 全台加薪都少

聯合報／ 記者董俞佳朱冠諭劉懿萱王慧瑛／台北報導

托育聯盟等民間團體公布六都托育制度體檢，點名雙北市保母年齡五十歲以上超過七成，未來五到十年「保母難找」恐惡化，另，桃園公幼延長照顧日數最短，以前年為例，家長一年就得請廿八天假照顧小孩，雙薪家庭根本不可能送去就讀。桃園市教育局表示，會引導各園在寒暑假增加辦理天數，並補助增置服務人力。

民團發現，保母薪資漲幅遠低於其他行業。根據行政院主計總處統計，比較二○一九年至二○二三年，六都工業及服務業薪資平均月薪漲幅，台北市漲一千六百卅五元，最低的高雄市也有六百九十二元。但保母薪資以漲幅最高的桃園市來說，僅漲六百六十七元。

低薪結構，難吸引年輕人入行，造成保母平均年齡老化。托盟統計，台北市五十歲以上保母從六年前的七成提高至七成八，新北市也有七成一，是六都中保母平均年齡最高的兩縣市，其餘四都也有超過一半是五十歲以上的保母。

新北社會局表示，持續辦理職訓，調高收退費標準，盼吸引更多新血。

保母 薪資

延伸閱讀

高雄保母薪資漲幅小？ 高市社會局：6年來已調整3次

南北保母薪資漲幅慢？ 南市社會局：滾動式調整

北市滿50歲保母占7成8六都最高 社會局：到宅保母未被採計

民團指新北保母是六都第二老 社會局：多辦職訓鼓勵新血加入

相關新聞

坐月子媽媽 5月起2次免費評估諮商

為紓解當媽媽的壓力，衛福部擬定「產後健康照護服務方案」，預計今年五月上路，提供產後坐月子的媽媽二次免費身心評估與諮詢，同...

華航新購10架空巴A350-1000

華航昨天與空中巴士簽署十架A350-1000廣體客機訂單，新機隊預計自2029年起開始交付，將投入北美與歐洲長程航線，本...

牛五蔵道歉聲明網友炸了 刪文重發...「這行字」不見了

曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料消費燒烤料理，「8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別55...

民團點名雙北保母最老 全台加薪都少

托育聯盟等民間團體公布六都托育制度體檢，點名雙北市保母年齡五十歲以上超過七成，未來五到十年「保母難找」恐惡化，另，桃園公...

中藥搭配呼吸 清心安神助好眠

現代生活壓力大，愈來愈多人有失眠困擾。改善睡眠除了藥物外，還有許多自然方式能輔助提升睡眠品質，例如結合中藥調理和正確的呼...

退休力／壺鈴課程助逆齡 74歲不再怕蹲下

74歲的沈阿姨是典型「從不運動」代表，過去總認為年紀大，運動傷害風險高，不敢參加體能課程，直到某天看到壺鈴課介紹，終於鼓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。