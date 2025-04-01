坐月子媽媽 5月起2次免費評估諮商

為紓解當媽媽的壓力，衛福部擬定「產後健康照護服務方案」，預計今年五月上路，提供產後坐月子的媽媽二次免費身心評估與諮詢，同時照顧心理跟生理各項健康。第一年將投入新台幣八千萬元，預估今年將有六至八萬名婦女受惠。

行政院院長卓榮泰昨出席「一一四年全國社工專業人員表揚」，宣布上述方案，提供剛生產的新手媽媽，坐月子期間能獲得專業身心諮詢，包括哺乳、慢性病控制、產後憂鬱、育兒焦慮等。

衛福部長邱泰源說，在健康台灣論壇中，婦產科醫學會建議提出「第四孕期」概念，指產後十二周的這段時間女性迎接新生兒也經歷身心巨大挑戰，包括身體疼痛、照顧寶寶導致睡眠不足與疲累、哺餵挫折、壓力等。這項政策可讓產後婦女有二次身心健康的諮詢照顧，透過專業人員關懷、心理諮商，有助緩解產後憂鬱情緒。

邱泰源表示，第一年經費將投入八千萬元，評估與諮商時間點分別為產期四周內及產後三個月內，各有一次請婦產科醫師提供評估或轉診進行後續治療。國健署婦幼健康組組長林宇旋表示，「產後健康照護服務方案」有助及早發現需要諮商服務的婦女，若諮商人次增加，將持續優化經費挹注。

台灣婦產科醫學會前理事長、馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照說，許多孕產婦對情緒低落、憂鬱沒有自覺，但卻感覺照顧孩子好辛苦，半夜睡不著，不自主流淚等，充滿負面思考。衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，女性產後身分轉換，必須肩負起照顧孩子的責任，但可能又要回到職場，造成重大壓力，約五成產後女性會出現憂鬱情緒，高達二成五罹患憂鬱症，產後女性心理照顧十分重要。