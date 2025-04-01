聽新聞
0:00 / 0:00

坐月子媽媽 5月起2次免費評估諮商

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北報導
衛福部長邱泰源說，在健康台灣論壇中，婦產科醫學會建議提出「第四孕期」的概念，補足婦女產後照護，目前已制定「產後健康照護服務方案」。記者廖靜清／攝影
衛福部長邱泰源說，在健康台灣論壇中，婦產科醫學會建議提出「第四孕期」的概念，補足婦女產後照護，目前已制定「產後健康照護服務方案」。記者廖靜清／攝影

為紓解當媽媽的壓力，衛福部擬定「產後健康照護服務方案」，預計今年五月上路，提供產後坐月子的媽媽二次免費身心評估與諮詢，同時照顧心理跟生理各項健康。第一年將投入新台幣八千萬元，預估今年將有六至八萬名婦女受惠。

行政院院長卓榮泰昨出席「一一四年全國社工專業人員表揚」，宣布上述方案，提供剛生產的新手媽媽，坐月子期間能獲得專業身心諮詢，包括哺乳、慢性病控制、產後憂鬱、育兒焦慮等。

衛福部長邱泰源說，在健康台灣論壇中，婦產科醫學會建議提出「第四孕期」概念，指產後十二周的這段時間女性迎接新生兒也經歷身心巨大挑戰，包括身體疼痛、照顧寶寶導致睡眠不足與疲累、哺餵挫折、壓力等。這項政策可讓產後婦女有二次身心健康的諮詢照顧，透過專業人員關懷、心理諮商，有助緩解產後憂鬱情緒。

邱泰源表示，第一年經費將投入八千萬元，評估與諮商時間點分別為產期四周內及產後三個月內，各有一次請婦產科醫師提供評估或轉診進行後續治療。國健署婦幼健康組組長林宇旋表示，「產後健康照護服務方案」有助及早發現需要諮商服務的婦女，若諮商人次增加，將持續優化經費挹注。

台灣婦產科醫學會前理事長、馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照說，許多孕產婦對情緒低落、憂鬱沒有自覺，但卻感覺照顧孩子好辛苦，半夜睡不著，不自主流淚等，充滿負面思考。衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，女性產後身分轉換，必須肩負起照顧孩子的責任，但可能又要回到職場，造成重大壓力，約五成產後女性會出現憂鬱情緒，高達二成五罹患憂鬱症，產後女性心理照顧十分重要。

婦產科 情緒低落 產後憂鬱

延伸閱讀

113年公益勸募逾78億創新高 緬甸賑災專戶待評估

產後免費心理諮商5月上路 衛福部：坐月子起有二次機會

國民營養調查研究惹議 邱泰源指示國健署檢討

急診壅塞傳賴總統下最後通牒 邱泰源：應該沒這回事

相關新聞

坐月子媽媽 5月起2次免費評估諮商

為紓解當媽媽的壓力，衛福部擬定「產後健康照護服務方案」，預計今年五月上路，提供產後坐月子的媽媽二次免費身心評估與諮詢，同...

華航新購10架空巴A350-1000

華航昨天與空中巴士簽署十架A350-1000廣體客機訂單，新機隊預計自2029年起開始交付，將投入北美與歐洲長程航線，本...

牛五蔵道歉聲明網友炸了 刪文重發...「這行字」不見了

曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料消費燒烤料理，「8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別55...

民團點名雙北保母最老 全台加薪都少

托育聯盟等民間團體公布六都托育制度體檢，點名雙北市保母年齡五十歲以上超過七成，未來五到十年「保母難找」恐惡化，另，桃園公...

中藥搭配呼吸 清心安神助好眠

現代生活壓力大，愈來愈多人有失眠困擾。改善睡眠除了藥物外，還有許多自然方式能輔助提升睡眠品質，例如結合中藥調理和正確的呼...

退休力／壺鈴課程助逆齡 74歲不再怕蹲下

74歲的沈阿姨是典型「從不運動」代表，過去總認為年紀大，運動傷害風險高，不敢參加體能課程，直到某天看到壺鈴課介紹，終於鼓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。