牛五蔵道歉聲明網友炸了 刪文重發...「這行字」不見了

曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料消費燒烤料理，「8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別5500元和4600元」；「牛五蔵」今發聲明提到，保留其法律追訴權，大量網友湧入質疑，牛五蔵晚間8時許刪文重發後，該行提及追訴權字句已刪除。

「牛五蔵」餐廳今天下午5時在臉書發布聲明指出，近日關於本公司私廚無菜單台灣牛料理在社群平台上引發相關輿論，對此非常理解大家的關切；牛五蔵始終秉持著提供顧客最佳餐飲體驗的宗旨，並且依據顧客餐飲的需求與市場環境變化進行調整。

「牛五蔵」指出，「為此，我們將進一步改善菜單，確保資訊與溝通更加清晰明確，並加強內部人員訓練，提升團隊的服務品質。對此本公司致上最大的歉意虛心接受大家寶貴的意見與建議。我們將持續提供更好的餐飲體驗。」

不過，聲明右下角也指出，「其它涉及相關法律責任或損害聲譽，牛五蔵將保留其法律追訴權」；此後大量網友湧入質疑「還要告人？？所以？要告什麼」、「法什麼追什麼訴權啦，法務領乾薪的喔」，晚間8時許牛五蔵重新在臉書發布聲明，右下角這行字已消失。

原來的聲明網友留言爆發「就沒有保留法律追訴權這種東西，要告就是要，不要就是沒有。拜託不要再法盲了」、「科普一下；追訴權是由檢察官行使，且只有在刑事案件中才會產生。許多人常常脫口而出的『法律追訴權』，實際上在法律中並不存在此種權利」。

網友留言「支持你！！別保留了，直接告」、「別保留了我看看能告什麼」、「貴律師應該知道台灣法律沒有『保留法律追訴權』這一條權利吧」；也有網友針對店內收費，留言「這種聲明解釋不了一盤節瓜880還要加一成的原因」、「馬上取消訂位，也叫朋友不要再去了」。

曾任士林、新北、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵說明，「追訴權」指的是刑事追訴機關，於法定期間內行使偵查、起訴、審判等追訴權，若未於法定期限內行使，就會發生時效完成而消滅追訴權；亦即已超過追訴權時效者，刑事追訴機關就不能夠再對該名犯罪者犯行追訴處罰。

黃睦涵說，民眾可以行使的是「告訴權」，或是損害賠償請求權，只是看要不要提出告訴；如果民眾、商家覺得妨害名譽，或是商譽受侵害，可以依法追究民刑事責任，這是民眾的訴訟權利，提法提告，「追訴權」是司法機關的權利。

本次事件的消費者3月29日在threads發表勸世文指出，3月28日至牛五蔵吃燒烤慶生，「燒烤沒有菜單，於是line請老闆準備五個女生的份量，那因為火鍋吃了蠻多次的，都還算是在正常價格範圍內便沒有多問。」

結果結帳時，該網友表示「我們全體傻眼，就不提肉有多乾柴了，僅討論價格合理性：圖中是8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別5500元和4600元。」最後總價為15440元，文中也表示「然後連炭火都要收錢？史上第一次遇到！」