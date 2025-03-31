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老埤農場仍欲種電 農業部維持農地農用立場

中央社／ 台北31日電

「老埤農場靠種電轉型」惹議，多次表示不同意的農業部今天指出，正在審議此案農林公司提出的變更經營利用計畫，只要不符合「農業資本密集或技術密集類目標準」，就不會通過。

近年引發關注的「700公頃老埤農場靠種電轉型」，開發單位並未因為農業部多次重申「不同意」而轉念。

農業部資源永續利用司副司長黃新達告訴中央社記者，此案如果真的開發，確實會是農地變更光電最大案場；而農業部從未同意，也不同意犧牲優良茶園土地變更作太陽光電案場。

黃新達說明，此案農企業法人農林公司承受的耕地「老埤農場」為特許性質，是依據「農業發展條例」第34條規定申請承受，應依農業部核定的「經營利用計畫」進行耕地利用，並遵守農發條例規定，不得擅自變更耕地利用方向、閒置不用。

黃新達指出，如果「經營利用計畫」有變更需求，也應符合「農業資本密集或技術密集類目標準」。

黃新達表示，農業部推動農業綠能，是以不影響農漁民權益、農漁業發展及生態棲地環境為前提。此案是國內少見農地規模化集中場域，農林公司投入相當資本進行耕作環境改善及土地改良工作，不宜貿然變更為農業以外用途。

農業部資源永續利用司司長莊老達補充，目前正在審議此案農林公司提出的變更經營利用計畫，內容必須符合「農業資本密集或技術密集類目標準」，不符合就不會通過；換句話說，目前尚未進入內政部土地變更審查及經濟部申設光電案作業流程，若經營計畫變更沒通過，也不會進入後續流程。

永續 種電 農業部

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