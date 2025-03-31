北捷板南線1列車下班時間異常 多站月台一度擠爆
台北捷運板南線今天下班尖峰時間發生異常，有人在善導寺站被要求下車，沿線多站月台也擠滿乘客。北捷說明，因龍山寺站一部列車無法自動開門，導致後續列車班距受影響。
今天下班後欲搭捷運返家的張小姐表示，她在晚間6時21分從善導寺站搭上列車，不久卻被廣播要求下車，還有保全人員在車廂內驅趕乘客，月台馬上就擠滿人，後來她又等了3班列車才終於搭上去。
同時間在捷運南港展覽館站的陳先生也受到影響，他表示，月台較往常下班時間更為擁擠，且從南港展覽館站到忠孝復興站居然花了30分鐘，中間還不時臨時停車，台北捷運公司的網站及App卻沒有任何資訊，令人惱火。
台北捷運公司表示，今天晚間5時38分，板南線龍山寺站往昆陽方向，有一部列車因到站後無法自動開門，改為手動開門，導致停靠作業時間較長，影響後續列車班距，此列車異常原因將送回機廠詳查。
至於善導寺站旅客為何被要求下車，北捷說明，為加強疏運，安排該列車空車至忠孝復興站，循袋型軌折返載客，調整後目前班距已恢復正常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言