清明連假到來 桃機提醒旅客注意五大危安品攜帶規定

清明連續假期將於4月3日開始，桃園國際機場公司指出連假首日即為出境高峰，全天預估旅運量達14.5萬人次，出境尖峰時段為7至9時、14至15時及23至24時。機場公司提醒旅客，善用網路辦理報到手續；預先確認安檢事項，勿攜帶防風打火機等等危安物品；並遵守航空公司行動電源新規定。

機場公司表示，連假疏運期間機場人潮眾多，為紓解尖峰時段人潮，航警局提早開線並加派安檢線支援人力，確保旅客通關順暢。桃園機場提醒旅客，預先確認安檢注意事項，有助於「減少複查」加快通關效率，敬請旅客安檢前，取出筆電、脫掉外套、帽子及皮帶等。

航警局統計，安檢線上五大危險（安）物品為行動電源、防風打火機、液體膠狀類物品、各式刀剪類及尖銳物品及手持式電風扇。因目前各航空公司對行動電源限制及規定各有不同，提醒旅客在搭機前宜洽詢所搭乘的航空公司。傳統打火機一人限攜帶1枚，且隨身攜帶不得託運；防風及藍焰打火機不可託運，也不能隨身攜帶。

此外，含鋰電池之手持式電風扇應隨身攜帶，不得託運；含鉛酸電池之手持式電風扇則不可隨身攜帶也禁止託運。液體膠狀類物品部分，需裝在100毫升以下容器，並將容器放置在不超過1公升且可重複密封之透明塑膠夾鏈袋內，可隨身攜帶；容量超過100毫升需託運。各式刀剪類及尖銳物品：剪刀刃長於6公分內，可隨身攜帶上機；其他長度之剪刀、美工刀及瑞士刀等，應置於託運行李中。