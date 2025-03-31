快訊

立委三月網路聲量排名 各黨總召分居前三「他」竟第一

怕孤獨老去？ 腦神經名醫：想當「好命老人」快做1事

「橫豎」逼金秀賢道歉！再秀緊貼金賽綸私照 嗆：你註定下地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

清明連假到來 桃機提醒旅客注意五大危安品攜帶規定

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場敬請旅客安檢前，預先確認安檢注意事項，留意五大安檢危險(安)物品相關規定，有助於「減少複查」加快通關效率。圖／機場公司提供
桃園機場敬請旅客安檢前，預先確認安檢注意事項，留意五大安檢危險(安)物品相關規定，有助於「減少複查」加快通關效率。圖／機場公司提供

清明連續假期將於4月3日開始，桃園國際機場公司指出連假首日即為出境高峰，全天預估旅運量達14.5萬人次，出境尖峰時段為7至9時、14至15時及23至24時。機場公司提醒旅客，善用網路辦理報到手續；預先確認安檢事項，勿攜帶防風打火機等等危安物品；並遵守航空公司行動電源新規定。

機場公司表示，連假疏運期間機場人潮眾多，為紓解尖峰時段人潮，航警局提早開線並加派安檢線支援人力，確保旅客通關順暢。桃園機場提醒旅客，預先確認安檢注意事項，有助於「減少複查」加快通關效率，敬請旅客安檢前，取出筆電、脫掉外套、帽子及皮帶等。

航警局統計，安檢線上五大危險（安）物品為行動電源、防風打火機、液體膠狀類物品、各式刀剪類及尖銳物品及手持式電風扇。因目前各航空公司對行動電源限制及規定各有不同，提醒旅客在搭機前宜洽詢所搭乘的航空公司。傳統打火機一人限攜帶1枚，且隨身攜帶不得託運；防風及藍焰打火機不可託運，也不能隨身攜帶。

此外，含鋰電池之手持式電風扇應隨身攜帶，不得託運；含鉛酸電池之手持式電風扇則不可隨身攜帶也禁止託運。液體膠狀類物品部分，需裝在100毫升以下容器，並將容器放置在不超過1公升且可重複密封之透明塑膠夾鏈袋內，可隨身攜帶；容量超過100毫升需託運。各式刀剪類及尖銳物品：剪刀刃長於6公分內，可隨身攜帶上機；其他長度之剪刀、美工刀及瑞士刀等，應置於託運行李中。

機場公司也提醒旅客，航廈內禁止騎乘電動行李箱、自行車及滑板車等載具。旅客於航廈內移動時應行李不離身，護照、手機等重要物品隨身攜帶，旅行文件應於旅行前及早申辦，尤其是香港、美國等地的旅行簽證，桃園機場每日均有數十件案例臨時申辦，可能增加行程的風險，提醒旅客保護自身權益，確保旅程順利。

桃園機場清明連假4月3日為出境高峰，全天預估旅運量達14.5萬人次，提醒旅客善用網路辦理報到手續，預先確認安檢事項。圖／機場公司提供
桃園機場清明連假4月3日為出境高峰，全天預估旅運量達14.5萬人次，提醒旅客善用網路辦理報到手續，預先確認安檢事項。圖／機場公司提供

安檢 桃園機場

延伸閱讀

桃機第三航廈北登機廊廳 最快9月下旬啟用

考察桃機第三航廈 陳世凱：超前部署做好各項營運服務

桃園手信歡樂銅鑼燒捐萬份及5%收益 清明連假一起做愛心

鐘點移工試辦方案挨批收費高 擬清明連假後上路

相關新聞

清明連假到來 桃機提醒旅客注意五大危安品攜帶規定

清明連續假期將於4月3日開始，桃園國際機場公司指出連假首日即為出境高峰，全天預估旅運量達14.5萬人次，出境尖峰時段為7...

冷氣團持續發威「低溫13度」周五回暖轉晴、周末再變天

明天持續受到大陸冷氣團及華南雲雨影響，各地天氣依然濕冷，中央氣象署預報員林定宜表示，明天北東及中南部山區有雨，低溫下探1...

0304震災將滿周年 國土署：已核撥受災戶逾1億餘元

花蓮去年4月發生大地震，迄今將滿周年，內政部國土署說，針對花蓮重建復原，已核定50棟弱層補強案件，受災戶租金補貼核定11...

「吉卜力」AI圖生成指令教學來了 看膩了也能變日漫美少女戰士風格

全球掀起「吉卜力 」AI生成 圖像風潮，讓OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）哀號網友們要冷靜，「我們的團隊需要睡覺」，希望暫時不要生成圖片 ，仍未澆熄眾人熱情，持續用AI生圖，只不過這段期間大家需「多點耐心」。聯合新聞網《科技玩家》也傳授「吉卜力」AI圖像生成及圖片格式小撇步，除了搶搭日本櫻花季外，也可以生成《美少女戰士 》風格搭配東京鐵塔的模樣喔。

青年軍二代 尋找80年前的青年

為紀念抗戰勝利80周年，「尋找80年前的一位青年—『青年軍』成軍80周年特展暨系列活動」特展在台北市中山堂展出，今天的記者會上，青年軍「獨立憲兵團」的「老兵」潘長發受邀出席，侃侃而談他在鳳山推動設置「

產後健康照護5月上路 醫：產婦莫名流淚及早評估防悲劇

台灣少子化問題嚴重，為照顧願意生產的女性，行政院長卓榮泰今出席全國社會工作專業人員表揚典禮時宣布，衛福部預計5月起推出產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。