快訊

立委三月網路聲量排名 各黨總召分居前三「他」竟第一

怕孤獨老去？ 腦神經名醫：想當「好命老人」快做1事

「橫豎」逼金秀賢道歉！再秀緊貼金賽綸私照 嗆：你註定下地獄

0403地震將滿週年 國土署：核撥受災戶租補逾1億元

中央社／ 台北31日電

距離花蓮去年4月發生大地震（0403地震）將滿週年，內政部國土署說，對花蓮重建復原工作，已核定50棟弱層補強案件，受災戶租金補貼核定1190戶、核撥新台幣1.08億餘元，並完成60件租屋媒合及短期安置旅宿103戶入住。

國土署今天透過新聞稿表示，為就近提供民眾居住安置、弱層補強、危老重建或都市更新等全方位服務，去年5月6日成立花蓮重建辦公室給予第一線整合服務，雖然受114年度總預算凍刪影響，今年2月底已退場，但仍藉在地社區成立Line群組，提供重建專業協助與諮詢服務。

此外，國土署說，0403地震過後即研擬「0403震災受災戶住宅補貼方案」、「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（111-114年）」計畫獲得行政院核定。租金補貼部分，由花蓮縣政府持續受理至今年5月27日止。

國土署表示，弱層補強方面已核定50案，補助金額上限由原本的450萬元提高至1500萬元，且無須中央核准，授權地方政府在完成弱層補強設計審查通過後，依施工進度，分3期核撥補助款，後續將依個案情形展開耐震強化改善工程。

國土署指出，0403地震過後已強制拆除的建築物有17案，其中12案屬住宅類社區，具重建急迫性，經國土署主動召開都市更新及危老重建說明會，並補助花蓮縣政府成立都市更新及危老重建輔導團協助重建整合，其中天王星大樓已召開會員大會完成估價師遴選；統帥大樓更新會也獲縣府同意籌組；花一邨社區前棟所有權人則同意由國家住都中心採公辦都更方式推動。

國土署說，中央將持續透過經費挹注、居住支持及與地方政府合作，為在地建構更安全居住環境及優化防災準備。

國土署 地震 花蓮縣政府

延伸閱讀

南鯤鯓代天府萬善爺指定 花蓮偏鄉童喜獲兒童節禮物

曼谷唯一被震垮的大樓：中國「中鐵十局」聯合承建，消失的敏感關鍵詞與文件

租金補貼被凍200億元？ 藍黨團：劉世芳造謠、僅凍41億元

酸藍白擋租金補貼挨批造謠 劉世芳：刪凍都會影響

相關新聞

清明連假到來 桃機提醒旅客注意五大危安品攜帶規定

清明連續假期將於4月3日開始，桃園國際機場公司指出連假首日即為出境高峰，全天預估旅運量達14.5萬人次，出境尖峰時段為7...

冷氣團持續發威「低溫13度」 周五回暖轉晴、周末再變天

明天持續受到大陸冷氣團及華南雲雨影響，各地天氣依然濕冷，中央氣象署預報員林定宜表示，明天北東及中南部山區有雨，低溫下探1...

0304震災將滿周年 國土署：已核撥受災戶逾1億餘元

花蓮去年4月發生大地震，迄今將滿周年，內政部國土署說，針對花蓮重建復原，已核定50棟弱層補強案件，受災戶租金補貼核定11...

「吉卜力」AI圖生成指令教學來了 看膩了也能變日漫美少女戰士風格

全球掀起「吉卜力 」AI生成 圖像風潮，讓OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）哀號網友們要冷靜，「我們的團隊需要睡覺」，希望暫時不要生成圖片 ，仍未澆熄眾人熱情，持續用AI生圖，只不過這段期間大家需「多點耐心」。聯合新聞網《科技玩家》也傳授「吉卜力」AI圖像生成及圖片格式小撇步，除了搶搭日本櫻花季外，也可以生成《美少女戰士 》風格搭配東京鐵塔的模樣喔。

青年軍二代 尋找80年前的青年

為紀念抗戰勝利80周年，「尋找80年前的一位青年—『青年軍』成軍80周年特展暨系列活動」特展在台北市中山堂展出，今天的記者會上，青年軍「獨立憲兵團」的「老兵」潘長發受邀出席，侃侃而談他在鳳山推動設置「

產後健康照護5月上路 醫：產婦莫名流淚及早評估防悲劇

台灣少子化問題嚴重，為照顧願意生產的女性，行政院長卓榮泰今出席全國社會工作專業人員表揚典禮時宣布，衛福部預計5月起推出產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。