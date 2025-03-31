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冷氣團持續發威「低溫13度」 周五回暖轉晴、周末再變天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天持續受到大陸冷氣團及華南雲雨影響，各地天氣依然濕冷，北東及中南部山區有雨，低溫下探13度。聯合報系資料照
明天持續受到大陸冷氣團及華南雲雨影響，各地天氣依然濕冷，北東及中南部山區有雨，低溫下探13度。聯合報系資料照

明天持續受到大陸冷氣團及華南雲雨影響，各地天氣依然濕冷，中央氣象署預報員林定宜表示，明天北東及中南部山區有雨，低溫下探13度，高山有機會降雪，周四清明連假首日冷氣團減弱、周五東北季風減弱，溫度逐漸回暖，但連假最後2天又變天，北東再轉回有雨的天氣型態。

林定宜說，明（4月1日）仍受大陸冷氣團及華南雲雨影響，天氣濕冷，北部、東半部、豬南部山區有局部短暫雨，周三降雨區域縮減，僅剩基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，西部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

周四清明連假首日（4月3日），僅東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣；周五（4月4日）東北季風減弱，天氣適合掃墓，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

但林定宜表示，清明連假後期將再變天，周六至下周一（4月5日至7日）水氣開始增多，預估北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，但因預報時間較長遠，後續還需持續觀察。

溫度部分，林定宜指出，明天受到冷氣團及降雨影響，中部以北、東北部低溫13、14度，南部及花東17、18度；白天高溫北部、東北部15、16度，花東20、21度，南部、東南部23至27度。

周三白天冷氣團減弱，溫度逐日回暖，但北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚易涼；周四東北季風南下，帶來較乾涼空氣；周五東北季風減弱，北部、東北部溫度16至26度，中部16至27度，南部18至29度，東部17至23度。

另外，林定宜提及，周三前仍受大陸冷氣團及華南雲雨影響，預估中部以北、東北部、東半部3500公尺以上高山，有機會降雪。

冷氣團 東北季風

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