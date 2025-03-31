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台北區醫院小總額制4/1上路 5大QA一次看

中央社／ 台北31日電
衛福部健保署長石崇良。聯合報資料照片
衛福部健保署長石崇良。聯合報資料照片

台北區醫院小總額制明天起正式上路，民眾擔憂未來掛號變更難，變成醫療人球，看病變更貴，掛號費調漲，或出現歲末拒收潮，中央社記者整理5大QA一次看，深入瞭解健保新制。

健保總額是匡列預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，服務爆量點值會稀釋，衛福部健保署今年推出個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫，也就是俗稱醫院個別總額或小總額制度，固定各醫院額度，採取斷頭制，每家醫院年度健保點數有上限，超過部分就打折或不給付。

Q：以後在台北區的大醫院看病，會出現一號難求的狀況嗎？

A：根據台北市各醫學中心掛號預約系統顯示，4月掛號名額仍充足，尚未出現一號難求狀況，如心臟內科、腫瘤科與胸腔外科仍有充足預約掛號名額。健保署將持續監測相關數據，以調整政策，不影響民眾就醫權利。

健保署長石崇良說，重症、輕症與中症較難二分法，隨著小總額制上路後，規劃導入人工智慧（AI），門診輔助預測患者疾病風險等級，最快今年第2季導入。

Q：醫院會不會調漲掛號費，以價制量或彌補超過打折或不予給付的額度？

A：根據台北區各醫學中心官方網站顯示，目前暫無任何一家台北區醫學中心公布將調漲掛號費，不論是台大醫院、新光醫院等台北區的醫學中心都陸續對外說明，沒有調整掛號費的規劃。

Q：醫院會為了避免點值滑落，年底出現門診拒收患者，或是醫師年底都出國度假減少排班嗎？

A：石崇良解釋，醫院小總額制是根據前一年的當季預算進行分配。台北區今年4季總預算足夠讓各醫院有效運用，將密切監測，以確保不會出現年底或每季季末因預算問題，導致醫院不願收治患者。

Q：醫院嚴格控制醫療行為，患者可能會排隊半年以上等電腦斷層掃描嗎？

A：小總額制度已在南區實行約6年，在雲嘉南地區執行順利，健保署南區業務組長林純美說，過去3年當地電腦斷層（CT）執行高於全國，核磁共振（MRI）則相當，服務如常，未因執行方案影響檢查開立。

Q：我是癌症患者，需要門診化療，以後掛號會變困難，淪為醫療人球嗎？

A：台北區醫院小總額制度拍板保障22項目，包含生產、精神科住院、呼吸照護中心及呼吸照護病房、自發性急性腦血管疾病、早產兒治療、1歲以下呼吸疾病、急性心肌梗塞、主動脈剝離、7至14天加護病房基本診療費、門診化療及放療注射、門診急診檢傷分類1級。

還有使用葉克膜費用、使用主動脈氣球幫浦、地區醫院急性後期整合照護、門診手術、地區醫院慢箋開立、心臟瓣膜手術及特定特材、插入或置換永久性節律器手術及特定特材、主動脈瘤及急性心肌炎及末期心臟衰竭之處置或手術及特定醫材、內視鏡射頻消融數之處置及特材、心肺復甦術、重大創傷。

健保署透過門診、住院加權，與台北區急重症不受當年預算限制等3項配套，急重難罕等屬於醫療「剛性需求」，受到1點1元點值保障，同時監測不當轉診，避免固定各醫院額度出現醫療人球，如發生醫療延誤，健保署將嚴格處分醫療機構，確保患者就醫權益。

健保署 患者 石崇良 醫學中心

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