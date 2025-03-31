產後健康照護5月上路 醫：產婦莫名流淚及早評估防悲劇

台灣少子化問題嚴重，為照顧願意生產的女性，行政院長卓榮泰今出席全國社會工作專業人員表揚典禮時宣布，衛福部預計5月起推出產後健康照護服務方案，強化照顧產後媽咪。衛福部表示，此方案主要提供產婦產後2次身心評估與諮詢，預估5月上路至年底有6萬至8萬人受惠。

台灣婦產科醫學會前理事長、馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照說，產後健康照護服務方案的概念，來自於女性懷孕時的產前檢查，提供項目有避孕指引、體重控制、周產期憂鬱症評估、訓練骨盆腔肌力的凱格爾運動等，希望給予產婦更多的健康照顧，甚至可以追蹤妊娠時的高血壓、糖尿病，降低往後出現心血管疾病、尿失禁等。

黃閔照指出，方案中的周產期憂鬱症評估，是針對女性於懷孕期間或產後憂鬱，主因是許多產婦對於情緒低落、憂鬱往往沒有自覺，「根本不知道自己罹患產後憂鬱症」，但卻感覺照顧孩子好辛苦，半夜睡不著不自主流淚等情形，或是充滿著負面思考，嚴重時更可能出現輕生、虐嬰、殺嬰等情形，引發社會不幸的事件。

因此，產後健康照護服務方案的周產期憂鬱症評估，為採「愛丁堡產後憂鬱症評估量表」，若分數達10分以上需要專業人員、醫師予以協助及就醫，往後也將會推出線上篩檢服務，幫助產婦及早診斷、及早治療。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，女性生產後，經由身分轉換，身為媽媽必須肩負起照顧孩子的責任，但同時可能又要回到職場，擔任職業婦女，產後荷爾蒙變化，身材、體型也會改變，造成女性身心重大壓力，據統計，約5成產後女性會出現憂鬱情緒，高達2成5罹患憂鬱症。

李俊宏說，「愛丁堡產後憂鬱症評估量表」中，包括訊問「能不能夠像以前一樣，看到事情有趣的那一面，能夠開懷的笑的出來」，「是不是能夠以快樂的心情來期待或面對一些事情」，「當事情不順利的時候，會不會不必要的責備自己」，特別是有些新手媽媽在照顧孩子的時候，如果孩子不吃東西，會想說是不是自己照顧不好，甚至有人會自責，說自己「不是一個好媽媽」。

李俊宏提醒，如果出現不必要的自責，無緣無故的感到焦慮、擔心，同時又害怕驚慌導致失眠、難過、悲傷，更有哭泣或傷害自己的想法時，其實已有憂鬱狀態，應該尋求專業人員的協助、評估。

李俊宏說，產後女性的心理照顧十分重要，當進行前段預防後，產婦的心情不再憂鬱、沮喪，可以避免一個家庭的破碎，且由政府出面統籌，可以讓照顧的涵蓋面更廣，讓女性在生產後可以順利生活，且照顧的整合性也可以擴及孩子的生長評估等，讓照顧更為深入。

●愛丁堡產後憂鬱症評估量表：

https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH/cp-4908-70179-107.html