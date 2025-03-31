連假出國注意！桃機曝5大安檢危險物 艙內禁用行動電源

清明連假從4月3日起一連放4天，桃園機場預估首日為出境高峰，全天預估旅運量達14.5萬人次，並公布5大常見安檢危險物品，包含行動電源、傳統打火機、手持電扇等，今年2月就查到6000件；另外，桃機公司提醒，目前4大國籍航空、7家韓籍航空規定，行動電源不可托運，需隨身攜帶上機，且航程中禁止使用及充電。

桃機公司預估，清明連假首日4月3日為出境高峰，全天預估旅運量達14.5萬人次，出境尖峰時段為7至9時、14至15時及23至24時，提醒旅客可善用網路辦理報到手續，連假疏運期間機場人潮眾多，為紓解尖峰時段人潮，航警局也會加派安檢線支援人力，並提早開線確保旅客通關順暢。

隨著民眾航空保安意識提升，安檢危險物品的件數也逐漸減少，根據航警局統計，今年2月安檢危險物品約6000件，包含行動電源、防風打火機、液體膠狀類物品、各式刀剪類及尖銳物品及手持式電風扇等，為5大安檢檢出最多的危險危安物品，其中最多的是打火機，占比約6成。

桃園機場提醒，旅客應預先確認安檢注意事項，有助於「減少複查」加快通關效率。安檢前，要取出筆電、脫掉外套、帽子及皮帶等，並留意5大安檢危險危安物品相關規定，包含行動電源應隨身攜帶，不得託運；傳統打火機1人限攜帶1枚，應隨身攜帶，不得託運，防風及藍焰打火機，隨身或託運行李皆禁止。

含鋰電池手持式電風扇，應隨身攜帶，不得託運，含鉛酸電池手持式電風扇，隨身或託運行李皆禁止；液體膠狀類物品應裝於100毫升以下容器，並裝於不超過1公升且可重複密封的透明塑膠夾鏈袋內，可隨身攜帶，容量超過100毫升，需託運。

此外，各式刀剪類及尖銳物品，像是剪刀刃長於6公分內，可隨身攜帶上機，其他長度剪刀、美工刀及瑞士刀等，應置於託運行李中。

近期國籍4大航空（長榮、華航、星宇、虎航）以及7家韓籍航空公司（大韓、首爾、濟州、釜山、韓亞、真航空、德威），針對行動電源頒布新規定。桃園機場提醒，行動電源禁止託運須隨身攜帶上飛機，航程中全面禁止使用行動電源及充電，機艙內須依規定妥善放置，旅客需事先向航空公司確認並遵守規定，維護飛航安全。

為維護機場秩序，機場公司表示，航廈內禁止騎乘電動行李箱、自行車及滑板車等載具，呼籲旅客遵守規定使用牽行或行李推車。