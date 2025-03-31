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食藥署抽查545件蔬果農藥殘留 79件違規不合格率近15%
食藥署今天公布「113年11-12月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，共抽驗545件農產品，合格率85.5%，其中共有79件不合格，不合格率近15%。其中，知名連鎖火鍋店、超市上榜，包括遠百企業、大買家、億客來、全聯等，包括涮乃葉（台南遠百成功店）的油菜也檢驗出2項農藥違規。
為維護消費者食用生鮮蔬果安全，食藥署與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，針對市售進口及國產農產品進行農藥殘留監測。本次總計抽驗545件農產品進行農藥殘留檢驗，其中466件符合規定，另有79件不符合規定的農產品。
不符合規定的農產品中，有70件屬高風險農產品，針對可溯源的國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。食藥署呼籲，業者應遵守食品安全衛生管理法相關規定，落實自主管理，保障民眾食品安全及品質。
食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。另外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。
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