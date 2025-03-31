12片櫛瓜880！牛五蔵道歉聲明「藏一行字」 網友全炸了

曾經入選米其林指南的台南餐廳「牛五蔵」，近日遭網友爆料，指出店內「8片山藥880元，12片櫛瓜880元」，誇張的價格引起網路的熱烈討論。爆料者也指出出餐肉品與預約內容不符，直言「這個部分店家非常不誠實」。對此，牛五蔵在3月31日下午發布聲明稿，表示「我們將進一步改善菜單，確保資訊與溝通更加清晰明確，並加強內部人員訓練，提升團隊的服務品質。」但是在聲明稿中，底下以極小字體備註「其他涉及相關法律責任或損害聲譽，牛五蔵將保留其法律追訴權」，網友們見狀也紛紛反應，表示「別保留了我看看能告什麼」、「貴律師應該知道台灣法律沒有『保留法律追訴權』這一條權利吧 呵呵」

一名消費者於3月29日於threads發表勸世文，內容指出在3月28日至牛五蔵吃無菜單燒烤慶生，並由老闆準備五個女生的份量。結果結帳時，帳單顯示8片山藥880元、12片櫛瓜880元，肉兩盤分別5,500元和4,600元。最後總價為15,440元，其中連炭火也額外收費，讓消費者心生迷惘。此外，根據訂餐時的對話紀錄，業者原承諾會提供牛舌，現場卻以「怕吃不完」所以沒有出餐。但業者在受訪時對外宣稱「當天因牛舌品質不佳，沒有提供」對於業者的說法，該名消費者也表示「這個部分店家非常不誠實」

隨著爆料文章出爐，牛五蔵在網路上也立刻在網路上引起熱烈的討論，網友們也表示「12片櫛瓜880元，都可以在我這買一箱了」、「上個月跟團買櫛瓜12條170，品質也很好。12片880是⋯？」牛五蔵在3月31日下午又發表聲明，文中指出「牛五蔵始終秉持著提供顧客最佳餐飲體驗的宗旨，並且依據顧客餐飲的需求與市場環境變化進行調整。為此，我們將進一步改善菜單，確保資訊與溝通更加清晰明確，並加強內部人員訓練，提升團隊的服務品質。對此本公司致上最大的歉意，虛心接受大家寶貴的意見與建議，我們將持續提供更好的餐飲體驗」