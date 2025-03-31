牛五蔵聲明「保留法律追訴權」 律師：追訴權是司法機關的權利

台南安平區曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料，消費燒烤料理「8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別5500元和4600元」，全體傻眼；牛五蔵今發聲明指出，保留其法律追訴權，但有律師說，追訴權是司法機關的權利。

曾任士林、新北、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵指出，「追訴權」指的是刑事追訴機關，於法定期間內行使偵查、起訴、審判等追訴權，若未於法定期限內行使，就會發生時效完成而消滅追訴權；亦即已超過追訴權時效者，刑事追訴機關就不能夠再對該名犯罪者犯行追訴處罰。

黃睦涵說，民眾可以行使的是「告訴權」，或是損害賠償請求權，只是看要不要提出告訴；如果民眾、商家覺得妨害名譽，或是商譽受侵害，可以依法追究民刑事責任，這是民眾的訴訟權利，提法提告，「追訴權」是司法機關的權利。

牛五蔵餐廳今天下午5時在臉書發布聲明指出，近日關於本公司私廚無菜單台灣牛料理在社群平台上引發相關輿論，對此非常理解大家的關切；牛五蔵始終秉持著提供顧客最佳餐飲體驗的宗旨，並且依據顧客餐飲的需求與市場環境變化進行調整。

牛五蔵指出，「為此，我們將進一步改善菜單，確保資訊與溝通更加清晰明確，並加強內部人員訓練，提升團隊的服務品質。對此本公司致上最大的歉意虛心接受大家寶貴的意見與建議。我們將持續提供更好的餐飲體驗。」

不過，聲明右下角也指出，其它涉及相關法律責任或損害聲譽，牛五蔵將保留其法律追訴權。

這篇聲明PO出一個多小時，網友紛紛留言「就沒有保留法律追訴權這種東西，要告就是要，不要就是沒有。拜託不要再法盲了」、「支持你！！別保留了，直接告」、「還要告人？？所以？要告什麼」、「法什麼追什麼訴權啦，法務領乾薪的喔」、「這跟內部人員有啥關係」。

本次事件的消費者3月29日在threads發表勸世文指出，3月28日至牛五蔵吃燒烤慶生，「燒烤沒有菜單，於是line請老闆準備五個女生的份量，那因為火鍋吃了蠻多次的，都還算是在正常價格範圍內便沒有多問。」

結果結帳時，該網友表示「我們全體傻眼，就不提肉有多乾柴了，僅討論價格合理性：圖中是8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別5500元和4600元。」最後總價為15440元，文中也表示「然後連炭火都要收錢？史上第一次遇到！」

該名網友並表示，「這價格全程是我們自行手動烤肉，無服務人員協助，並且詢問肉的部位，服務人員完全搞不懂毫無專業，每次都是回覆要問老闆！？包含我們拿到帳單提出疑問，依舊是不清楚，老闆key的⋯」。