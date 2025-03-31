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航空客運量估突破疫情前 交通部坦言1重傷讓國際客猶豫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部常務次長林國顯坦言，國際旅客雖愛來台，但因旅宿費用較高可能有所顧慮，會再請觀光署及旅行社注意。民宿示意圖。聯合報系資料照／記者潘欣中攝影
交通部常務次長林國顯坦言，國際旅客雖愛來台，但因旅宿費用較高可能有所顧慮，會再請觀光署及旅行社注意。民宿示意圖。聯合報系資料照／記者潘欣中攝影

華航董事長高星潢預估，今年客運量將突破2019年疫情前狀況，交通部常務次長林國顯表示，今年航空客運量有明顯增長，雙印則是觀光署接下來發展重點，但也坦言，國際客雖愛來台，「但旅宿費用高」，而有所顧忌，這部分會請觀光署與旅行社注意。

林國顯今出席華航與空巴新機A350-1000簽署儀式典禮，會後接受聯訪時，針對今年觀光發展，林國顯表示，今年航空客運量有明顯增長，預估今年應會超過2019年疫情前的客運量，其次為北美轉冬南亞航班持續暢旺，第三因關稅問題可能導致貨運減量，未來會請航空公司注意。

林國顯說，會請觀光署多加宣導，以吸引外國觀光客來台，也讓轉機客來台，加上印度、印尼均為觀光署接下來發展的重點，未來會加強重點宣導。

但林國顯也坦言，目前確實有聽到泰國或其他國家旅客提到，雖然非常喜歡來台，「但旅宿費用高」，這部分將會請觀光署及旅行業者注意。

林國顯表示，由於旅宿業目前面臨到缺工問題，成本較高。至於要如何解決缺工問題？觀光署目前主要針對學生進行積極招攬。

至於是否能讓轉機客增加停留時間，林國顯表示，轉機客通常待2至6小時就會離開，除非有意願入境台灣才會待得比較久，目前桃園機場沒有空間可以讓轉機客停留較久時間，桃園機場第二航廈北廊廳有望在今年下旬啟用，屆時能增加轉機客，第三航廈則預估2027年上半年開始試營運，預估運量能提高至4500萬人次。

林國顯 桃園機場 觀光署

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