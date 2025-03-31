花蓮地震激出愛心 去年公益勸募逾78億元 創歷年最高

衛福部公布113年勸募統計，一整年許可勸募活動以及實募金額高達78億元，大幅成長43.39%。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，其關鍵因素為「花蓮大地震」，公益勸募所得金額創下歷年來新高，展現台灣人愛心滿滿。

去年4月3日上午，花蓮壽豐鄉天搖地動，東部外海發生7.2級強震，全台灣都有感，花蓮更成為強震重災戶。地震激起民眾愛心，光是賑災基金會的募款就達16億元，捐款筆數多達19萬961筆，還有其他來自民間相關團體的勸募活動。

楊雅嵐指出，去年共計許可勸募活動795件，實募金額78億6193萬2215元，相較於前年實募金額54億8281萬6248元，增加了23億7911萬5967元，成長43.39%。不僅創下歷年最高紀錄，也顯示國人愛心滿溢，持續透過捐款支持公益。

依公益勸募條例施行細則第17條規定，應於3月31日前公布前一年勸募活動情形；依去年勸募統計顯示，勸募活動案件數及勸募所得均逐年增加，活動用途以社會福利事業、社會慈善事業占支出總額比率共計42.85%最多，其次為援外或國際人道救援占39.95%。

勸募團體募款所得成長，顯見近年透過「公益勸募管理系統」提升勸募資訊的能見度，以及持續透過專業會計師查核機制，輔導勸募團體改善勸募缺失。衛福部提醒，民眾發揮愛心響應捐款前，務必認明經主管機關許可的勸募活動。另外，勸募團體進行勸募活動時，應主動出示主管機關許可文件。

民眾捐款後，也可確認捐款收據是否載明勸募許可文號及勸募專戶，亦可上網查看各勸募活動之用途、財物使用計畫、過往募款金額及執行服務成果，了解捐款運用情形及流向。