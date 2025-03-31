聯合航空7月增高雄航線 AIT高雄分處：台美緊密交流
美國在台協會高雄分處今天表示，美國聯合航空計劃從7月起營運高雄航線，這將是20多年來首次有美國航空公司在高雄機場設點，展現台美之間越來越緊密的經貿聯繫與人民之間的交流。
美國在台協會高雄分處今天臉書（Facebook）發文表示，美國航空公司即將在高雄啟航，高雄分處團隊很高興最近與美國聯合航空的朋友見面，並聽到他們計劃從7月開始營運高雄航線的好消息。
美國在台協會高雄分處表示，這將是20多年來首次有美國航空公司在高雄機場設點，展現出台美之間越來越緊密的經貿聯繫與人民之間的交流。
美國聯合航空去年即曾宣布此一消息，自今年7月新增從高雄飛日本東京成田機場的新航線，為高雄及更多台灣南部旅客提供更便利的中轉赴美搭機選擇。
美國旅遊推展協會會長唐靜儀曾向媒體表示，聯合航空7月起將推出高雄到成田的每天航班銜接美國各大據點。此外，從2024到今年已陸續開闢多條台灣到美國新航線，爆炸式成長運能勢必為台美旅遊奠定堅實基礎。
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