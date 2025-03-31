詹姆士無預警切割！「詹醬」聲明曝原因：個人財務因素

身兼節目主持人的名廚詹姆士（鄭堅克），除了在螢光幕前具有一定人氣外，也投資600萬元創立「詹醬」，主打乾拌麵、調味醬等產品。但是詹姆士在3月31日透過律師發布聲明，指出現已無參與任何詹醬有限公司之產品銷售及一切經營，引起粉絲熱烈討論。詹醬也於官方粉絲團宣佈「股東鄭堅克先生因個人財務因素及生涯另有規劃，已退出本公司營運，現有產品均為合作期間合意研發製作，對本公司後續運營與服務無任何影響。」

詹姆士創立的沾醬，自2016年9月成立至今，打造多種口味的乾拌麵，還有由潑辣子醬、椒麻堅果醬等不同產品，其中部份產品還曾獲得A.A.Taste Awards全球純粹風味評鑑的肯定。旗下延伸「姆士流」、「山喜屋詹醬」、「山喜屋詹麵」、「山喜屋詹粉」等多個品牌，並且布局多個通路。

詹姆士在3月31日發布律師聲明，當中表示「鄭堅克先生現已無參與任何詹醬有限公司之產品銷售及一切經營。就詹醬有限公司、「姆士流」品牌、「山喜屋詹醬」品牌、「山喜屋詹麵」品牌、「山喜屋詹粉」品牌及其相關品牌,所生產或銷售任何產品,皆與鄭堅克先生無涉。為避免各方誤解，特此聲明。」