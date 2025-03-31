14片櫛瓜880元客人傻眼 牛五蔵聲明：虛心致歉「保留法律追訴權」

台南安平區一間曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料，指出在店內消費燒烤料理，結帳時全體傻眼，「8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別5500元和4600元」；老闆劉柏翰說，當時曾口頭告知一名顧客，但會虛心檢討，未來會將價格標示清楚。

老闆劉柏翰今天接受媒體電話採訪表示，此為5名消費者之間溝通落差，當時確實有口頭告知其中一名顧客，無菜單燒烤價位超過2000多元；但藉此機會虛心接受消費者意見，未來將會清楚標示價格。

劉柏翰說，將加強與消費者之間的溝通；待事情告一段落，也會再與反應此事的消費者聯繫。

「牛五蔵」餐廳今天下午5時在臉書發布聲明指出，近日關於本公司私廚無菜單台灣牛料理在社群平台上引發相關輿論，對此非常理解大家的關切；牛五蔵始終秉持著提供顧客最佳餐飲體驗的宗旨，並且依據顧客餐飲的需求與市場環境變化進行調整。

「牛五蔵」指出，「為此，我們將進一步改善菜單，確保資訊與溝通更加清晰明確，並加強內部人員訓練，提升團隊的服務品質。對此本公司致上最大的歉意虛心接受大家寶貴的意見與建議。我們將持續提供更好的餐飲體驗。」

不過，聲明右下角也指出，其它涉及相關法律責任或損害聲譽，牛五蔵將保留其法律追訴權。

本次事件的消費者3月29日在threads發表勸世文指出，3月28日至牛五蔵吃燒烤慶生，「燒烤沒有菜單，於是line請老闆準備五個女生的份量，那因為火鍋吃了蠻多次的，都還算是在正常價格範圍內便沒有多問。」

結果結帳時，該網友表示「我們全體傻眼，就不提肉有多乾柴了，僅討論價格合理性：圖中是8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別5500元和4600元。」最後總價為15440元，文中也表示「然後連炭火都要收錢？史上第一次遇到！」

該名網友並表示，「這價格全程是我們自行手動烤肉，無服務人員協助，並且詢問肉的部位，服務人員完全搞不懂毫無專業，每次都是回覆要問老闆！？包含我們拿到帳單提出疑問，依舊是不清楚，老闆key的⋯」。

該篇爆料文立刻引起其他網友的熱烈討論。許多網友紛紛覺得不合理，表示「14片櫛瓜880元，都可以在我這買一箱了」、「身為前員工完全不感到意外」、「上個月跟團買櫛瓜12條170，品質也很好。14片880是⋯？」