冷氣團發威！2縣市低溫下探10度 15縣市颳強風到明晚
中央氣象署今下午4時36分發布低溫特報，影響時間持續到明天，金門縣亮起低溫橙色燈號，低溫下探10度，新北市則亮起黃色燈號。
氣象署表示，受到大陸冷氣團影響，北部，東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚也冷。今（31日）下午至明（4月1日）上午，金門縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率，需注意防範。
另外，氣象署下午4時51分，針對15縣市發布強風特報，影響時間持續到明天晚上。
氣象署說，由於東北風偏強，今下午至明天晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
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