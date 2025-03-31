治感冒、便秘等37項指示用藥退健保？ 健保署：6月討論

指示用藥退出健保討論多時，衛福部健保署盤點一年無申報量、醫療院所及醫師少開立藥品共達37項，將研擬退出健保，但小兒、急救、公衛用藥予以保留。健保署發函詢問醫藥公學會意見，今天為截止日。衛福部健保署副署長龐一鳴說，收集相關意見後會加以整理，有共識的品項於6月健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，但無上路時間表。

依「健保法」51條第4款規定，指示用藥不屬健保給付範圍，但健保開辦初期，考量醫師的醫療習慣及民眾用藥需要仍予以給付，今年適逢健保30年，藥界希望健保應排除指示用藥不予給付，但醫界卻持不同看法。指示用藥為不需醫師處方箋，民眾可以在藥局直接購買的藥品。

健保署去年10月17日函請各醫學會以臨床效益、醫學實證或醫療必要性觀點提供指示藥取消給付建議，經彙整後，今年1月13日進一步召開健保指示藥品收載意見交流會議，邀集相關單位討論。目前健保署擬定37項指示藥品研議退出健保，包括緩解感冒的呼吸系統用藥、緩解便秘的消化系統用藥，與止痛藥等神經系統用藥。

龐一鳴說，相關藥品為發函詢問醫藥公學會取消健保給付意見，今天為回覆截止日，將收集相關意見後加以整理，其中有共識品項，再送至健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，雖然下月有相關會議，但指示用藥議程尚未排入，最快將於6月會議討論，雖然回覆截止日為今天，但各界仍能持續表達意見。

龐一鳴指出，即使後續討論決議，指示用藥不給付，也會研議配套措施，如慢性處方箋中使用的指示藥品，將會尋找替代藥物，並給予緩衝期。健保署研議，退出健保給付的指示用藥至少給予6個月緩衝期，對於列入給付的指示用藥，也將討論是否與廠商簽訂保證供貨穩定協議，目前處於研議階段。