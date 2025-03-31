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產後免費心理諮商5月上路 衛福部：坐月子起有二次機會

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長邱泰源說，在健康台灣論壇中，婦產科醫學會建議提出「第四孕期」的概念，補足婦女產後照護，目前已制定「產後健康照護服務方案」。記者廖靜清／攝影
衛福部長邱泰源說，在健康台灣論壇中，婦產科醫學會建議提出「第四孕期」的概念，補足婦女產後照護，目前已制定「產後健康照護服務方案」。記者廖靜清／攝影

衛福部規畫今年推出孕產婦諮商計畫，未來產檢時就能為新手媽媽把關憂鬱，包含各種心理諮商，新政策將於5月上路，讓生產後的媽媽，在坐月子時能得到更多心理諮詢，照顧心理跟生理健康，產婦將享有二次免費諮商機會，第一年將投入新台幣8000萬元，預估將有6至8萬名婦女受惠。

行政院院長卓榮泰今天出席「114年全國社工專業人員表揚典禮」，宣布由衛福部擬定的「產後健康照護服務方案」，將於今年5月正式上路，提供剛生產的新手媽媽，在坐月子間能獲得專業心理諮詢，包括哺乳、慢性病控制、產後憂鬱、育兒焦慮等身心理健康。

衛福部部長邱泰源說，女性生產後，因荷爾蒙改變及心理因素，情緒常呈現不穩，但礙於「產後憂鬱」的迷思與汙名化，錯失治療機會。在健康台灣論壇中，婦產科醫學會建議提出「第四孕期」概念，補足婦女產後照護，經行政院、衛福部的討論及籌畫後，制定「產後健康照護服務方案」。

邱泰源強調，這項政策可以讓產後孕婦有二次身心健康的諮詢照顧，透過專業醫療人員關懷、心理諮商，有助於緩解產後的憂鬱情緒。第一年經費將投入新台幣8000萬元，諮商時間點分別為產期4周內及產後3個月內，各有一次請找婦產科醫師提供評估或轉診專科進行後續治療。

國健署婦幼健康組組長林宇旋表示，不少媽媽產後壓力大，產後身心變化影響心理健康，包括不知道怎麼照顧小孩、諮詢育兒營養等。5月將上路的「產後健康照護服務方案」，目前已經完成規畫建置，第一年經費為8000萬元，視民眾使用狀況調整經費。

林宇旋說，這項新政策將照顧到女性心理、生理各項健康，及早發現可能需要諮商服務的婦女，若諮商人次增加，將持續優化經費的支持挹注。她表示，國健署將於4月下旬舉辦正式記者會，說明政策內容及執行規畫，希望造福辛苦懷孕的媽媽們。

新手媽媽 產後憂鬱 衛福部

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