農產農藥殘留監測79件不合格 連鎖火鍋店、超市入列

食藥署今天公布去年11月到12月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，共抽驗545件農產品，合格率85.5%，其中79件不合格，包含連鎖火鍋店、超市都有產品違規。

衛生福利部食品藥物管理署與地方衛生局共同執行市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫，今天公布去年11至12月監測結果，總計抽驗545件農產品進行農藥殘留檢驗，其中466件符合規定，另有79件不符規定，且其中70件為高風險農產品，針對可溯源的國產農產品另移農政機關依法進行源頭管理。

不合規定的農產品，食藥署指出，包含丰明殿涮涮鍋殿堂信義店的油菜，共有6項農藥檢驗結果不合格，其中普拔克遭檢出10.9ppm（容許量10ppm）、賽安勃檢出0.34ppm（不得檢出）、芬普尼檢出0.004ppm（不符使用規定）、克凡派檢出3.8ppm（容許量1.0ppm）、亞滅培9.1ppm（容許量2.0ppm）及貝芬替1.3ppm（容許量1.0ppm）。

此外，築間幸福鍋物信義世貿店的青江菜也遭驗出克凡派1.3ppm超過容許量；鬥牛士二鍋新竹Sogo店的青江菜驗出克凡派1.42ppm超過容許量；涮乃葉台南遠百成功店的油菜驗出芬普尼、百利普芬不符使用規定。

三軍總醫院營養部的油菜則遭驗出克凡派2.2.ppm超過容許量、因得克3.7ppm超過容許量，以及芬普尼、百利普芬不符使用規定。

超市與賣場部分，分別有美廉社中正汀州店的茼蒿、美廉社新竹高翠店的茼蒿、美廉社台中德富店的白蘿蔔，以及全聯花蓮中正店的蘿蔔、全聯宜蘭嵐峰店的朝天椒與菜豆，還有家樂福桃園八德店的大蒜、愛買新竹巨城店的青蔥與大蒜、佳冬鄉農會供銷部的黑珍珠蓮霧等，都遭驗出農藥殘留不合格。

食藥署建議，選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章的農產品或信譽良好的商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。