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玉山觀高山屋蓋好了！明天起試營運 限28人入住

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山國家公園觀高山屋外觀。圖／玉管處提供
玉山國家公園觀高山屋外觀。圖／玉管處提供

玉山國家公園觀高山屋16年前因莫拉克風災嚴重受損停用，但隨開放山林政策重新評估，玉管處2019年著手規畫設置中型山屋，並於前年動工新建，日前完工，今公告，明天（1日）起試營運，限入住28人，已派員進駐山屋運營服務。

玉山觀高地區海拔高度約2540公尺，位於八通關越嶺線西段14.6公里處，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線等長程路線重要宿營點。但當地觀高山屋2009年因莫拉克風災造成基地下陷受損，後於2010年9月公告停用。

而因地形環境嚴峻，興建不易，玉山國家公園管理處原規畫設置小型避難山屋，但隨開放山林政策上路，為擴大支應山友需求，該處重新評估設計建置中型山屋，並於前年動工興建，唯高山地形環境嚴峻，建材運輸不易，成觀高山屋新建難題。

玉管處表示，原規畫以人力配合吊索接駁山屋材料，但因東埔至觀高段步道地質不穩，常落石崩塌中斷，最後改以民航機運補，並拆解使用舊山屋床架等，資源再利用，才解決山屋材料運送問題，耗時約2年時間總算完工，明起開放試營運。

而新觀高山屋可入住容納52人，內部設有14人寢室3間、交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室及管理室等，其中交誼廳設有供手機充電的USB與type-C充電；另，備有攜帶型加壓艙（PAC）及急救箱等緊急救護設備，戶外則設有生態廁所。

玉管處表示，為維護山屋營運及環境清潔，並提供山友服務，該處已派員進駐，將協助引導山友正確使用山屋設施、安排床位、提供步道現況與行程諮詢及執行入園查核等事項，試營運期間將開放28人申請住宿，盼山友共同愛護山屋設施。

玉山國家公園觀高山屋交誼廳空間。圖／玉管處提供
玉山國家公園觀高山屋交誼廳空間。圖／玉管處提供
玉山國家公園觀高山屋入門玄關。圖／玉管處提供
玉山國家公園觀高山屋入門玄關。圖／玉管處提供
玉山國家公園觀高山屋使用注意事項。圖／玉管處提供
玉山國家公園觀高山屋使用注意事項。圖／玉管處提供
玉山國家公園觀高山屋寢室空間。圖／玉管處提供
玉山國家公園觀高山屋寢室空間。圖／玉管處提供

山友 材料 玉山國家公園

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