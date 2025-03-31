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歌后江蕙攜手全聯做公益 捐贈朴子醫院3台加護型電動磅秤床

中央社／ 嘉義縣31日電
台語歌后江蕙，與全聯福利中心攜手做公益，今天共同捐贈3台加護型電動磅秤床給衛福部朴子醫院，提供舒適便利醫療服務，展現對嘉義故鄉民眾關懷。圖為日前台中榮總灣橋分院收到金曲歌后「二姐」江蕙攜手全聯福利中心捐贈醫療設備，提升偏鄉醫療量能，圖為２張加護型醫療電動磅秤床。圖／中榮灣橋分院提供
台語歌后江蕙，與全聯福利中心攜手做公益，今天共同捐贈3台加護型電動磅秤床給衛福部朴子醫院，提供舒適便利醫療服務，展現對嘉義故鄉民眾關懷。圖為日前台中榮總灣橋分院收到金曲歌后「二姐」江蕙攜手全聯福利中心捐贈醫療設備，提升偏鄉醫療量能，圖為２張加護型醫療電動磅秤床。圖／中榮灣橋分院提供

出生於嘉義溪口鄉的台語歌后江蕙，與全聯福利中心攜手做公益，今天共同捐贈3台加護型電動磅秤床給衛福部朴子醫院，提供舒適便利醫療服務，展現對嘉義故鄉民眾關懷。

朴子醫院今天發布新聞稿表示，3台加護型電動磅秤床委託長庚醫學科技股份有限公司代為贈與，由朴子醫院院長賴仲亮代表接受。

賴仲亮說，加護型電動磅秤床可依病患及照護需求，個別化調整高度與傾斜角度，大幅改善病患臥床體驗與照護品質，並配備誤差僅0.1公斤的數位磅秤，幫助醫護精確監控病患體重變化、調整治療方針，更大幅減少病人量秤體重的不適感。

此外，加護型電動磅秤床智能電控系統符合醫療安規認證，設備具安全性與穩定性，除提升病患在住院期間臥床舒適度，同時便利醫護人員操作。

賴仲亮表示，感謝江蕙與全聯福利中心暖心善舉，支持及提升沿海偏鄉醫療服務。

嘉義 朴子 電動

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