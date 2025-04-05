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壓力讓大腦進入戰鬥模式！心理治療師籲散步紓壓 選對地點更療癒

聯合新聞網／ 綜合報導
研究顯示散步能抗憂鬱。 示意圖／Ingimage
研究顯示散步能抗憂鬱。 示意圖／Ingimage

近年來，「散步療法」（Walking Therapy）逐漸受到大眾關注。根據日媒「Newsweek Japan」報導，心理治療師霍班（Jonathan Hoban）在其著作《散步療法：擺脫壓力、不安、憂鬱與壞習慣》（暫譯）中指出，透過散步能有效減少壓力，提升幸福感，甚至有助於改善憂鬱與焦慮。

現代人長時間處於工作壓力中，體內的「壓力荷爾蒙」會不斷分泌，導致情緒焦慮、專注力下降，甚至影響心理健康。霍班指出，當人們處於高壓狀態時，大腦會進入「戰鬥、逃跑或僵硬」的模式，進而失去自我覺察，難以處理情緒。然而，步行能促進內啡肽（endorphin）與催產素（Oxytocin）的分泌，使身心快速進入放鬆狀態。他引用史丹佛大學2015年的研究指出，在自然環境中步行90分鐘，可顯著降低與憂鬱相關的大腦活動，幫助大腦的思考更清晰。

霍班表示，許多人在面對困難時，會選擇外出走一走，而散步的確有助於解決問題。他建議，步行時應選擇綠意盎然的地點，能進一步提升療癒效果。如果生活在都市，也可以利用公園、樹蔭步道或堤岸步道來養成散步習慣。此外，將散步融入日常，如提早出門步行一段路或下班後繞遠路散步，也能有效減少壓力。

透過散步，人們不僅能重新連結五感，還能找回身心的平衡。霍班強調，步行不只是身體運動，更是心靈的修復過程。一周至少抽出一小時散步，將注意力放回自身，便能逐步擺脫焦慮與壓力，找回真正的自己。

壓力 情緒 憂鬱 運動

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