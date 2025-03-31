華航新購10架A350-1000 2029年起交付投入歐美航線

華航規畫新購20架客機及4架貨機，其中客機分別與空中巴士、美國波音各採購10架新機。華航今與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單，新機隊預計自2029年起開始交付，將投入北美與歐洲長程航線。華航新任董事長高星潢、總經理陳漢銘均出席，這是他們上任後首度出席的公開活動。

華航採購10架A350-1000廣體客機，今天舉辦簽約儀式，由高星潢與空中巴士民用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry共同簽署，陳漢銘與會，交通部常務次長林國顯見證。

新機隊預計2029年起開始交付，此次購機計畫除了10架A350-1000確定訂單，還包含5架選購權，增加整體機隊營運彈性，鞏固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航點。

高星潢表示，A350-1000機隊引進是未來發展的重要里程碑，A350-1000擁有卓越的性能與寬敞舒適的客艙空間；華航現有的15架A350-900機隊於2027年起將斥資進行客艙升級，同樣委託空中巴士進行改艙工程整合與技術服務，將與A350-1000新機隊共同打造華航A350旗艦機隊。

Benoît de Saint-Exupéry表示，歡迎華航加入快速成長的A350-1000營運業者行列。身為最早引進A350-900的航空公司之一，華航在擁抱先進航空科技的過程中扮演先驅角色。

他說，A350-1000是業界的長程客機領導者。選擇全球最先進的A350-1000長程客機，將讓華航持續提升機隊，同時為長途旅行帶來最優越的營運效益與舒適性。

華航A350-1000新機隊延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，全面提升空中飛行舒適度及更寬敞客艙空間、科技感的電子窗簾，客艙氣壓、濕度與安靜的飛行環境，提供旅客頂級的飛行體驗。

華航表示，A350-1000作為空中巴士最新一代的廣體客機，搭載勞斯萊斯Trent XWB-97發動機，具備卓越燃油效益與環保性能，預估可節省25% 的油耗以及碳排量；此次新機引進，展現華航對於航網發展與機隊現代化的承諾，更有助實現2050年淨零碳排的目標。

華航指出，未來將陸續引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，新機隊預計自2029年開始交付，今天與空中巴士簽約，5月初與波音公司簽約。