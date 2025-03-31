北市清明食品抽檢名店也上榜 黃麴毒素超標、豆干有殺菌劑

清明將至，北市衛生局針對潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所進行抽驗，共計抽驗49件產品，結果5件檢驗內容物不符規定，包含3件花生粉、2件豆干絲，店家包括「禾溢承精緻潤餅（南港軟體園區店）」、「豬血幫米血糕（萬華康定店）」、內湖區的「豪棧小吃店」、「大溪素霸王」等，已要求業者下架。

衛生局表示，本次抽驗49件應節食品，包含豆干絲及豆干17件、花生粉11件、潤餅皮4件、豆芽菜4件、糕粿類食品4件、素肉祭祀食品4件、果凍3件及潤餅成品2件，依品項擇定檢驗項目，共有5件不符規定，3件「花生粉」檢出黃麴毒素超標；2件豆類製品「豆干絲」檢出食品添加物殺菌劑過氧化氫，另查有1件「草仔粿（蘿蔔絲）」屬包裝食品未標示有效日期。

衛生局表示，上述不符規定產品已令販售地點業者下架不得販售，其中3件花生粉及1件草仔粿共4件，經追查違規產品來源為外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理，另有2件（豆干絲）依行政程序調查中，如經查證屬實，將依違反「食品安全衛生管理法」處製造業者3萬到300萬元罰緩。

衛生局提醒，「黃麴毒素」為誘發肝癌主要毒素之一，具有極高安定性，需加熱至極高溫（237~306°C）才可分解，加上台灣高溫潮濕，米、麥、豆、五穀雜糧或其相關製品等若未妥善保存，容易孳長黴菌，導致黃麴毒素汙染，民眾選購時須注意產品儲存環境，避免潮濕發霉，包裝若有破損或色澤改變，不可購買，如已發霉或過期應立即丟棄。