日星鑄字行等獲選百大文化基地 李遠：文化就在你我身邊

歷經數月徵件及審查，文化部今日公布「第一屆百大文化基地」110名獲選名單，獲選基地將獲得首屆入選證明及50萬元獎勵。「文化就是在你我身邊，最能夠觸動內心也讓你有如回返家鄉的自在感覺。」文化部長李遠表示，期盼接下來藉由各地創意十足的文化基地，成為全民共創、共享，感受台灣歷史脈絡及多元文化內涵的場域。

以雙北為例，獲選的文化基地包括日星鑄字行、雲門劇場、郭怡美書店、紀州庵文學森林、猴硐礦工文史館、新北市中和緬甸街區等。

李遠表示，「百大文化基地」是他上任後的首要理想之一，除了對應行政院均衡台灣「六大區域產業及生活圈」政策，也希望將近年公私協力的成果，包含社區營造、地方創生、再造歷史現場、地方文化館舍、獨立書店等，整合呈現於大家眼前。

文化部表示，後續將積極跨單位溝通合作，期盼集中各部會能量，使每一處的文化基地，成為點亮台灣的據點，讓所有的台灣人及國際旅客，在身邊隨處可及的文化基地，都能感受「日日都是文化日、人人都是文化人」。

百大文化基地第一屆為期2年，今年首次辦理徵選，透過民間團隊自主報名，以及縣市、部會與委員推薦等多元管道，總計候選件數高達1026件，經21位各文化領域類別專家學者組成評審委員會審查，初審共計205件進入決審，委員會依自主永續營運性、場域現階段對外開放程度、多元文化主題，以及考量地域衡平性等，共計選出110名，成為第一屆百大基地獲選單位。

110個文化基地涵括文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟、影視等7大多元類別，同時遍布全國各地。文化部考量所處地理環境、生態及文化歷史等面向，設定區域主題名稱為北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗「浪漫智城」、中彰投雲「濁水沃土」、嘉嘉南高屏「南國創域」、花東「黑潮原鄉」及連金澎「鯤洋跳島」。

文化部表示，「百大文化基地是一份榮譽也是一份責任」，除了繼續維持據點的蓬勃營運、發展歷史脈絡及文化內涵，更期盼接續能以基地為中心，進一步串連當地社區組織、藝文館舍、獨立書店、學校、古蹟聚落等，並規劃主題策展、導覽解說、實作等，進一步從點至線到面擴增基地能量及豐富體驗。

文化部強調，「百大文化基地政策並不會影響其他既有的補助計畫及資源」，後續文化部將邀請各部會共同加入，協助基地永續營運及提升文化能見度。對於首屆未能入選最後百大的候選基地，文化部也規劃透過相關培力課程，協助爭取2年後的第二屆百大文化基地。

●第一屆百大文化基地獲選名單已公告於文化部官網、文化地圖、台灣社區通等網站，各獲選基地接下來將繼續更新、豐富「文化地圖」網站內容，未來大家都可透過網站，隨時查找百大文化基地資訊與相關文化推薦行程。文化部也將在5月3日於華山文創園區辦理「第一屆百大文化基地發表會」及「開箱文化百頁市集」，歡迎大家踴躍到場共同開箱台灣美好，品嚐文化百味。