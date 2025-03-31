5月4日前租共享傘 可抽台灣高鐵TGo點數

台灣高速鐵路股份有限公司今天表示，5月4日前在高鐵全線12站、桃園捷運、台北捷運及raingo位於北台灣超過500個租借站租借「高鐵x raingo環保共享傘」，週週抽TGo點數。

台灣高鐵發布新聞稿說，活動期間每週一透過raingo App推播訊息，通知符合資格者並提供TGo點數兌換序號，6月30日前持序號到台灣高鐵App或官方網站，就可兌換TGo點數100點。

台灣高鐵表示，「高鐵x raingo環保共享傘」使用的傘布來自高鐵各車站回收寶特瓶產生的再生聚酯纖維，以高鐵企業識別色橘色及灰色為基底設計，傘上加入減碳意象圖文與文字敘述，宣導民眾透過每次借用，就可為地球減碳750克。

台灣高鐵說，這次共打造2000把「高鐵x raingo環保共享傘」，估計可減少約1萬個廢棄寶特瓶，相當於降低約1.5公噸碳排放。