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詐騙猖獗國民營養調查不易 國健署：拒訪率上升

中央社／ 台北31日電

衛福部國健署委託的國民營養調查疑未善盡知情同意的義務，另一方面也揭開了相關調查實行難度逐年增加。國健署今天表示，由於詐騙猖獗，加上民眾不熟悉，拒訪率正在漸漸上升。

有網友近日在臉書（FACEBOOK）表示，近日有人自稱中研院研究員，挨家挨戶找人抽血，且是找上小孩，甚至還有小孩名字等個資，而且全家大小都不抽，只指定要找小孩，自稱村長跟衛生所都知情同意，但是過程中沒有說明、也沒有家訪，僅強調要抽血，認為有疑慮。

針對這次發生爭議的國民營養調查，國健署監測研究及健康教育組長林宜靜今天接受媒體聯訪說明，調查進行家戶訪問前均會先寄送邀請函，說明調查目的、程序及查證管道，訪員至家戶訪問皆會配帶識別證及攜帶公文，並詳細說明，讓民眾瞭解參與相關權利。

林宜靜強調，一定會取得民眾同意參與調查，才會展開後續「研究參與者同意書」簽署，進行問卷訪問，及安排其他期間於定點，由醫事人員進行身體檢測、抽血等程序，絕對不可能在家裡就直接進行抽血，因為訪員並非醫護人員，絕對不會違反醫療相關規定。

這次是委託中央研究院辦理，通過倫理審查委員會（IRB）審查，執行過程須完全遵從人體研究法規定，及依IRB審查會通過同意方式及內容，取得研究對象同意原則進行，包含未成年人的法定代理人，但仍出現民眾疑似因為擔心是詐騙，而衍生出後續爭議。

近年詐騙案件頻傳，民眾警覺性提高，固然是好事，但無意間增加了官方調查難度，「其實我發覺所有的調查都一樣」，林宜靜說，尤其是調查需要面訪時，拒訪率正在逐年上升，將持續努力宣導，真的很希望民眾可以在了解國民營養調查的重要性之後，更願意參與調查。

林宜靜表示，個案爭議造成民眾及社會困擾，將深切檢討，未來將精進相關作業流程，要求調查團隊強化訪員調查說明品質與受試者保護機制，並納入相關教育訓練，以確保受試者權益完全保障下參與。

衛生福利部國民健康署從民國102年起承擔起國民營養調查主責單位，負責定期辦理及發布營養調查，每年進行2200人的調查，每4年公布1次調查結果，法源依據為「營養及健康飲食促進法」第9條，調查目的有國民營養狀況及三高盛行率等，是重要營養參考資料來源。

國健署 小孩 詐騙

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