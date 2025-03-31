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冷氣團影響到後天清晨北台濕冷 連假前兩天好天氣周末恐變天
中央氣象署技正謝佩芸今天表示，今明兩天受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，北台灣濕冷，其他地區早晚冷。清明連假前期水氣減少、後期雲量增加。周三清晨前中部以北及宜花3500公尺以上山區可能有零星降雪機率，需注意積冰。此外，沿海則要注意強風、大浪。
謝佩芸表示，今天華南雲雨區正在通過台灣上空，目前北台灣及宜花等地，早上都有一波雨。西邊也有雲系逐漸通過，也會帶來一波短暫雨，今天天氣仍比較不穩定，需要攜帶雨具比較保險。
本周降雨部分，今天受華南雲雨區東移影響，中部以北、宜花等山區容易下雨，氣象署稍早針對基隆北海岸、宜蘭地區及南投、花蓮山區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。明天水氣仍多，但跟今天相比，有逐漸減少趨勢，北部、東半部及中南部山區仍會短暫下雨。
謝佩芸表示，周三起水氣逐漸減少，基隆、北海岸及東半部仍有局部降雨，西半部山區也有零星雨；周四起清晨連假，周四及周五各地大致多雲到晴，東半部仍有零星降雨。但連假後期即周六周日，台灣附近有雲系可能會通過台灣上空，是否會帶來降雨，氣象署會持續觀察。
氣溫方面，謝佩芸說，今天受大陸冷氣團影響下，各地氣溫偏低，北台灣天氣比較冷，中部以北高溫不高，北部、宜蘭白天高溫約16到17度，整天感受偏涼、偏濕冷；中部和花蓮高溫約20到22度，南部白天高溫有機會達25度以上，北部、南部白天高溫差很多。
謝佩芸指出，冷氣團預計持續影響到明天、甚至後天清晨，北台灣天氣感受明顯偏濕冷，中南部夜晚和清晨也較冷。周三之後冷氣團減弱，白天高溫逐日回升，連假前期白天氣溫回復到相當舒適情況，日夜溫差更明顯。清明連假後期台灣上空又有雲系通過，白天高溫稍受影響，但程度仍待觀察。
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