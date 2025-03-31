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網傳止咳偏方無糖綠混半糖紅 中醫師：恐反致痰咳

中央社／ 台北31日電

近期天氣忽冷忽熱，很多人咳嗽不止，有網友分享「無糖綠＋半糖紅」止咳偏方，宣稱溫的喝3天就不會咳；中醫師提醒，治療效果有限，且其中糖分更恐造成痰咳。

開業中醫師劉宗昇透過新聞稿說明，在中醫古籍中，茶，尤其未經發酵的綠茶類，被視為一種性寒、味苦的飲品，具有清熱除火、下氣消食、利水滲濕及醒神安魂之效；古籍「千金方」中就提到，以茶湯解暑熱或可搭配藥物治療熱毒瘡瘍，反映了綠茶清熱解毒實用性。

紅茶在古籍中無直接記載，但可根據茶的加工變化與中醫理論推衍，其功效會因發酵而性轉溫。劉宗昇說明根據中醫的性味歸經觀點，紅茶味甘、微苦，性溫，入脾、胃、心經，對人體調理作用主要體現在溫補及促進循環方面，包含溫胃散寒、助消化、活血化瘀、提神益思及養生調補的作用。

劉宗昇表示，在中醫看法上，綠茶混紅茶在一定程度上有調和性味，形成「寒溫並用」效果，或許有潛在作用，如：綠茶能清肺熱、化痰，紅茶有溫脾胃、助氣化，適合用在寒熱錯雜或痰熱初轉寒證的咳嗽，例如痰色轉白但咽仍有痛感時候。

但劉宗昇也提醒，此種療法不僅效果有一定局限性，因其性味衝突，難以針對特定證型發揮療效；此外，糖分還可能滋生痰濕，反而會造成痰咳，寒溫對沖也可能降低整體療效，因此「無糖綠茶+半糖紅茶」並非治療咳嗽理想組合。

劉宗昇指出，中醫治咳強調辨證論治，咳嗽可再細分為風寒咳嗽、風熱咳嗽、痰濕咳嗽、陰虛咳嗽等多種類型，患者所處環境、個人體質、症狀皆不相同，用方及用藥也會不一樣，若有咳嗽問題，還是建議至專業且合格醫療院所就診。

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