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「瘦胖子」死亡風險更高 醫示警：4大原則降體脂

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
「瘦胖子」雖然外表看起來正常甚至偏瘦，但體脂率超標，隱藏著與肥胖者一樣的代謝風險。圖／123RF
「瘦胖子」雖然外表看起來正常甚至偏瘦，但體脂率超標，隱藏著與肥胖者一樣的代謝風險。圖／123RF

一名45歲金融業女主管，BMI為20，在標準範圍內，但健檢報告的三酸甘油脂出現紅字。進一步測量後發現，體脂率高達35%，且有中度脂肪肝，糖化血色素和胰島素阻抗偏高，屬於糖尿病高風險族群。醫師警告，看起來不胖，BMI也正常，但體脂卻過高的「瘦胖子」，心血管死亡風險比肥胖者高52%。

減重專科醫師陳威龍表示，「瘦胖子」的健康風險超乎想像，雖然外表看起來正常甚至偏瘦，卻隱藏著與肥胖者一樣的代謝風險，包括高血脂、胰島素抗性。且因內臟脂肪多，容易有脂肪肝及慢性發炎問題，更要小心糖尿病找上門。

陳威龍表示，全球約有45%的人屬於「瘦胖子」（Metabolically Obese Normal Weight，代謝性肥胖但體重正常）。這類族群雖然BMI介於18.5至24.9的正常範圍，但體脂率偏高，男性＞25%、女性>30%，容易合併血糖、血脂、血壓等代謝指標異常，因而增加罹患慢性病的風險。

根據美國醫學會期刊（JAMA）期刊研究顯示，「瘦胖子」的心血管疾病死亡風險，比過重或肥胖者高出52%。「瘦胖子」因為長期運動量不夠、營養不均，罹患心血管疾病死亡風險隨著年紀增加；50到64歲的風險是20到34歲的3倍，65歲以上甚至高達4倍。

肥胖者因體態明顯，比較容易警覺健康問題，進而尋求治療、進行體重控制。而「瘦胖子」族群普遍有腹部脂肪堆積、肌肉量不足的特徵，但因為體重正常而低估健康風險。陳威龍說，多數「瘦胖子」無察覺身體慢性發炎、免疫力下降，容易疲勞、生病，直到罹患糖尿病、心血管疾病才驚覺嚴重性。

「瘦胖子」的成因跟飲食失調、壓力過大、運動量不足有關，這些因素都會增加內臟脂肪。另外，運動量不足易導致肌肉流失和退化，影響新陳代謝中的蛋白質儲存、血糖調整，當血糖波動不穩定時，恐加速糖尿病惡化。

如何擺脫瘦胖子？陳威龍提醒，這4招可以降低內臟脂肪。

1.均衡飲食：減少精緻糖與加工食品攝取，多選用原型食物並採用「211餐盤法」均衡飲食，幫助穩定血糖。

2.運動習慣：進行快走、游泳有氧運動，可促進新陳代謝；重訓、深蹲阻力訓練可增加肌肉量，提升胰島素敏感度。

3.充足睡眠：維持規律就寢作息，每晚睡滿6至8小時，有助於穩定荷爾蒙分泌。

4.健康檢查：定期監測血糖、血脂、血壓等代謝數值，建議檢測胰島素阻抗數值，及早發現潛在三高風險。

肥胖 脂肪肝 風險

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