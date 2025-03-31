研究：人類血液可變致命藥物 對抗瘧疾

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

常常被蚊子叮得滿身包，人體血液竟能變成致命毒藥！研究指出，一種稱為「尼替西農」的藥物可能使人類血液對蚊子具有致命性，並能有效控制瘧疾等疾病傳播。專家指出，這種藥物會阻斷蚊子體內的酶並阻礙正常消化血液，有效防止瘧疾的大規模傳播。

血液中具有毒性

《歐洲新聞網》報導，一種稱為「尼替西農」的藥物通常用於治療罕見疾病，如今，其可能使人類血液對蚊子具有致命性，並能有效控制瘧疾等疾病傳播。研究人員強調，阻止昆蟲傳播疾病的方法之一，就是使動物和人類的血液變得有毒。

對此，這種藥物透過阻斷一種酵素來防止有害疾病副作用在人體內匯聚。研究結果顯示，當蚊子飲用含有尼替西農的血液時，這種藥物會阻斷體內的酶並阻礙正常消化血液，導致牠們很快死亡。

聲明中，美國聖母大學副教授海恩斯表示，尼替西農能夠殺死各年齡層的蚊子，包括最有可能傳播瘧疾的老年蚊子，以及具有抗藥性的蚊子，讓生物體的血液對這些吸血蚊子具有毒性。

最致命的蚊子

《德國之聲》報導，蚊子被認為是地球上最致命的動物，其攜帶的疾病每年導致一百萬人死亡。根據世界衛生組織的最新數據，2023年有2.63億人感染瘧原蟲，導致59.7萬人死亡，然而，醫療相關措施自2000年以來也防止了22億例疾病和1270萬人死亡。

目前，拉丁美洲、非洲和亞洲的多個國家已經成功消滅瘧疾。全球抗病基金會高級瘧疾顧問拉斯里指出，該基金會試圖覆蓋更多易患瘧疾的人群，包括蚊帳、疫苗和殺蟲劑等等干預措施，希望能有效防止瘧疾的大規模傳播。

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