快訊

要犯潛逃經典！ 鍾文智影響力翻天 除聘尤伯祥也聘司改委員當律師

台股重挫 國安基金：密切關注美關稅政策影響

眨眼看遠能調節近視、老花、飛蚊症、乾眼症？ 醫詳解4種眼疾成因及改善

研究：人類血液可變致命藥物 對抗瘧疾

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一種稱為「尼替西農」的藥物可能使人類血液對蚊子具有致命性，並能有效控制瘧疾等疾病傳播。（Photo by Mithil Girish on Unsplash under C.C License）
一種稱為「尼替西農」的藥物可能使人類血液對蚊子具有致命性，並能有效控制瘧疾等疾病傳播。（Photo by Mithil Girish on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

常常被蚊子叮得滿身包，人體血液竟能變成致命毒藥！研究指出，一種稱為「尼替西農」的藥物可能使人類血液對蚊子具有致命性，並能有效控制瘧疾等疾病傳播。專家指出，這種藥物會阻斷蚊子體內的酶並阻礙正常消化血液，有效防止瘧疾的大規模傳播。

血液中具有毒性

歐洲新聞網》報導，一種稱為「尼替西農」的藥物通常用於治療罕見疾病，如今，其可能使人類血液對蚊子具有致命性，並能有效控制瘧疾等疾病傳播。研究人員強調，阻止昆蟲傳播疾病的方法之一，就是使動物和人類的血液變得有毒。

對此，這種藥物透過阻斷一種酵素來防止有害疾病副作用在人體內匯聚。研究結果顯示，當蚊子飲用含有尼替西農的血液時，這種藥物會阻斷體內的酶並阻礙正常消化血液，導致牠們很快死亡

聲明中，美國聖母大學副教授海恩斯表示，尼替西農能夠殺死各年齡層的蚊子，包括最有可能傳播瘧疾的老年蚊子，以及具有抗藥性的蚊子，讓生物體的血液對這些吸血蚊子具有毒性。

最致命的蚊子

德國之聲》報導，蚊子被認為是地球上最致命的動物，其攜帶的疾病每年導致一百萬人死亡。根據世界衛生組織的最新數據，2023年有2.63億人感染瘧原蟲，導致59.7萬人死亡，然而，醫療相關措施自2000年以來也防止了22億例疾病和1270萬人死亡。

目前，拉丁美洲、非洲和亞洲的多個國家已經成功消滅瘧疾。全球抗病基金會高級瘧疾顧問拉斯里指出，該基金會試圖覆蓋更多易患瘧疾的人群，包括蚊帳、疫苗和殺蟲劑等等干預措施，希望能有效防止瘧疾的大規模傳播。

【更多精采內容，詳見

死亡 瘧疾 蚊子

延伸閱讀

靜脈雷射可增加運動表現、治百病？教授盤點研究論文給答案

下鄉蒐集孩童血液？ 國健署曝目的：不妨當免費健檢

OL隨手拍「路邊浪貓瞇眼愜意曬太陽 」 真相卻讓萬人淚崩：人類對不起牠

前交長郭瑤琪驚傳主動脈剝離 加護病房觀察中「病況危急」

相關新聞

冷氣團影響到後天清晨北台濕冷 連假前兩天好天氣周末恐變天

中央氣象署技正謝佩芸今天表示，今明兩天受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，北台灣濕冷，其他地區早晚冷。清明連假前期水氣減少...

5縣市大雨特報！下到晚上

雨繼續下！中央氣象署上午10時20分針對新北等5縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

周四起清明連假四天都恐塞 公路局：注意6大地雷路段

周四起有4天清明節連續假期，交通部公路局預估，連假主要旅次以掃墓祭祖及觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車...

影／高山可能下雪 玉山氣象站上午下冰雹

中央氣象署稍早指出，玉山氣象站今天早上10時05分到15分下冰雹。

托育制度期中體檢 民團：台北保母最老、南北加薪都慢

良好的托育制度足以支撐雙薪家庭的托育困境，也能緩解少子化。托育聯盟等民間團體選在直轄市市長上任滿兩年期間，今天公布六都托...

消基會發布指甲油檢測報告 近五成標示不合格

不少女性喜歡使用指甲油來修飾指甲外觀，消基會今天發布「2025指甲油檢測報告」，購買的23件樣品中，有11件標示不符合國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。