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消基會發布指甲油檢測報告 近五成標示不合格

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

不少女性喜歡使用指甲油來修飾指甲外觀，消基會今天發布「2025指甲油檢測報告」，購買的23件樣品中，有11件標示不符合國內法規規定，違規率近五成。消基會建議，消費者購買指甲油時，除了挑選顏色外，也要檢視標示的資訊，如業者資訊、製造日期及保存期限等，才能保障消費者自身的權益。

依據《化妝品衛生安全管理法》第7條第1項規定，化妝品之外包裝或容器應明顯標示：品名、用途、用法及保存方法、淨重、容量或數量、全成分名稱，特定用途化妝品應另標示所含特定用途成分之含量、使用注意事項、製造或輸入業者之名稱、地址及電話號碼，輸入產品之原產地（國）、製造日期及有效期間，或製造日期及保存期限，或有效期間及保存期限、批號及其他經中央主管機關公告應標示事項。

消基會表示，11件標示違規的樣品中，2件未標示品名、11件未標示用途及輸入業者資訊、8件未標示用法及保存方法和注意事項、5件未標示全成分、1件未標示製造日期及3件未標示批號。

其中有6件為境外購入，若違反標示規定，可依《化妝品衛生安全管理法》第23條處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或撤銷或廢止該化妝品之登錄或許可證。

消基會指出，網路購物已為現今購物之主要管道之一，但因無法檢視商品，業者除了不得有虛偽或誇大的宣傳及廣告外，也應於網站上提供商品相關資訊，更應於實體商品上依規定標示。美甲師幫消費者進行美甲時，除了要選購符合標示及安全性的商品，並應告知品牌，以增加消費者的信任。

網路購物已成為消費者日常生活不可或缺的消費型態。消基會表示，目前網路販售商品標示不合格的比率仍偏高，政府應不定期抽驗網路販售商品的標示，並向業者宣導相關規定，特別是跨境的購物，才能降低不合格率。

化妝品 消基會 消費者

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