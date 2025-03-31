托育制度期中體檢 民團：台北保母最老、南北加薪都慢

良好的托育制度足以支撐雙薪家庭的托育困境，也能緩解少子化。托育聯盟等民間團體選在直轄市市長上任滿兩年期間，今天公布六都托育制度期中檢視體檢。指出現行保母仍低薪、老化，公幼雖然提供延托，但因開辦時間不穩定，也無法符合雙薪家長需求，都是現行托育制度未竟之功。

民團從數據中發現，保母薪資漲幅遠低於各行各業。托盟指出，根據行政院主計總處統計，2019至2023年六都工業及服務業薪資每年平均月薪漲幅，台北市有1635元、台南市1404元，最低的高雄市也有692元。但保母與其它行業的薪資落差卻很大，以保母薪資漲幅最高的桃園市來說，僅提高667元、高雄市僅267元，其餘333元。

低薪結構，難以吸引年輕人入行。托盟統計，台北市50歲以上的保母從6年前7成提高至7成8，新北市也有7成1，是六都中保母平均年齡最高的兩縣市，其餘四都也都有超過一半以上是50歲以上的保母。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，保母高齡化的比略逐年攀升，難以有新血入行。目前在宅保母面臨嚴峻的老化危機，50歲以上占比都攀升，預期5到10年內保母人力將急遽減少，惡化「保母難找」的困境。

此外，公幼雖然提供延長照顧方案，但是民團也發現，公幼開辦仍有缺口，不符一般雙薪家庭需求。托盟指出，六都2023年公幼寒暑假延長照顧開辦率雖然都高達九成以上，但是以天數來說仍不足夠，以桃園市的家長來說，桃園公幼寒假平均只開辦5天，家長要請假6天，暑假平均只開辦20天，家長要請假22天，等於一年就要請假28天照顧小孩；台北市一年也要請假18天，高雄公幼平均開辦天數雖然比較多，但整體來說，家長也要請假8天來因應學校放假。

民團指出，這些「長假」成為雙薪家庭難以跨越的鴻溝，尤其對新手父母來說，工作資歷不長，特休假本來就不多，這讓公立幼兒園對於雙薪就業家庭成為「看得到卻很難用上」的服務。

公幼的托育照顧未接軌，外界認為就是資源不夠充足所導致，全國教保產業工會理事長郭明旭表示，112年度中央政府總預算案整體評估報告書中，可以看到教育部少子女化對策計畫平價教保服務供應量主要來自準公共，經費甚至已超過擴大公共化的預算，排擠到公幼的相關資源，家長是否實際受惠也受質疑。

雖然過去曾有意見認為，若延長托育，可能導致家長的工時更長，更難有時間陪伴小孩。婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，這確實是過去常見的討論，但托育服務，是當務之急，呼籲縮短工時的同時，也建議政府務必完善托育機制，解決雙薪家庭燃眉之急。