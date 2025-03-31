剛出生就緊握醫師不放 新生兒「小手牽大手」萌翻萬人：生命的奇蹟

小手抓得好緊！台大婦產科醫師施景中近日分享一段溫馨的接生畫面，畫面中一名剛出生的新生兒竟緊緊握住小兒科醫師的手不放，溫柔卻有力的舉動感動大批網友，影片27日曝光後，已湧入超過1.7萬人按讚。

施景中在臉書透露，這名寶寶剛出生時呼吸略顯費力，請來小兒科醫師協助評估並準備氧氣罩。沒想到寶寶卻突然抓住醫師的手不肯鬆開，讓他笑說：「他好像喜歡這位醫師，叫她不要走。」或許是出於本能的信任，也讓現場充滿溫馨氣氛。

他補充，這名新生兒其實原本因嚴重胎兒水腫被轉院，沒想到最終順利出生，健康穩定。當時現場還有一群醫學生，一同見證了這個動人的瞬間，「這就是生命的奇蹟」。

從影片可見，小嬰兒緊抓醫師的手不放，雖然身體還虛弱，卻能用力發出洪亮哭聲，讓一旁的醫護人員笑著說：「他喜歡妳耶！（小兒科醫師）」許多網友看完影片也忍不住直呼：「祝福小寳貝健康、快樂、平安長大，歡迎來到地球」、「好珍貴的畫面」、「是傳說中的抓握反射嗎？」、「小手牽大手，真溫馨」。