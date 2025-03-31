痔瘡不能放著不理 醫列三大原因示警：干擾男性勃起功能

不少人把痔瘡當成小毛病，但其實若放著長期不處理，對男性而言不只有單純排便上的問題，甚至可能影響性功能。大腸直腸外科醫師陳志典指出，痔瘡患者若接受手術治療，有研究顯示其勃起功能有顯著提升，提醒男性千萬不要輕忽痔瘡對性生活的潛在影響。

陳志典在臉書分享，一篇刊登在《Urology Annals》的研究針對82位接受痔瘡切除手術的男性進行觀察，結果發現，他們在術後三到六個月間的勃起功能指數（IIEF）平均提升近47％，與未手術者相比差異明顯。這項研究顯示，雖然痔瘡未必直接導致性功能障礙，但卻可能是背後不可忽視的潛在因素。

他進一步說明，痔瘡可能干擾勃起功能，與以下三大原因有關：

陳志典表示，雖然痔瘡不一定直接導致勃起功能障礙，但它可能是潛在影響因子之一，長期忽視不僅會影響排便，還可能降低性生活品質。