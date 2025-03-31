絕對不想遇到的尷尬經驗！經期7大崩潰時刻大盤點 你遇過幾個？

每個月的生理期就像女孩們的生存遊戲，不僅要對抗經痛，還得面對購買及使用衛生棉時的尷尬焦慮！不論是衝進廁所才發現生理期突襲，卻忘了帶「補給品」，只能硬著頭皮向陌生人求救，還是精心打扮出門約會，結果被好心路人提醒「血染戰袍」，各種危機都讓女孩們內心不斷警鈴大響。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點經期7大崩潰時刻，每一項讓姐姐妹妹們爆發共鳴、直呼中槍。想在這場戰役中全身而退，挑對作戰物資，才能避免這些崩潰時刻！

No.1 月經外漏弄髒椅子、床單超崩潰

示意圖／Pexels

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「月經外漏弄髒椅子、床單」堪稱所有女生生理期噩夢！不論是起床時發現經血滲透床單，還是坐在辦公室、學校教室，低頭時赫然發現椅子被染上紅色，手足無措之外，還要思考怎麼清理才不會留下痕跡。

其中，月經沾到床單已成為許多人在網路上討論的尷尬事蹟，「為什麼那個來時半夜睡覺溢出來都能馬上感覺到，就突然驚醒，然後開始洗內褲洗床單，真的超累」、「月經沾到床單到底怎麼洗掉，每個月床單都要丟一次，好浪費」、「今天凌晨6點醒來，一醒來就發現不對勁，生理期把男友的床單沾到都是血，馬上跳起來去廁所洗內褲，神奇的是我的夜用衛生棉潔白的跟新的一樣，完全側漏」。

針對睡覺經血容易外漏的煩惱，女孩們不妨可以選擇受到消費者好評的蕾妮亞極吸好棉晚安褲，360度全面防漏，大量經血也能秒瞬吸，多尺寸貼合各種臀型，晚上怎麼動都超安心！網友也大讚，「蕾妮亞穿起來最舒服，吸收也很不錯，晚安褲是女孩兒們的救星」、「經期來的這幾次我穿蕾妮亞，都還沒有漏過，伸縮帶也比較寬，彈力做的比較好」。

No.2 淺色衣物沾到血漬有夠糗

示意圖／Pexels

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生理期最怕穿淺色衣服出門，若衛生棉不夠給力，褲子或裙襬就可能意外染紅。若自己沒發現，在約會或逛街時被提醒，不僅場面尷尬，還可能影響整趟聚會的好心情。不少網友心有戚戚焉分享，「外出時如果太大動作，要擔心會不會沾染到褲子」、「每次姨媽來訪，就是一整週的地獄，除了肚子不舒服，又很常擔心會外漏，沾到褲子或沾到床鋪」、「我第二節下課才剛換完（衛生棉），結果第四節下課就發現外漏了，而且我朋友看我褲子跟我說，我漏很多」。

由此可知，生理期選對衛生棉非常重要，像是蕾妮亞零觸感系列貼合身形之外，還擁有超能吸鎖水片，0.1cm卻有超乎想像的吸收量，能瞬間大量吸收，讓妳出門在外怎麼動都不怕悶熱或外漏。許多女孩也推薦，「大愛這款，不會太厚又好吸收」、「推蕾妮亞零觸感，真的薄吸收也很好」、「很好用！！重點是很薄很吸收，完全不會有悶悶的感覺！個人超推也很愛」。

No.3 另一半幫忙買衛生棉時沒有袋子裝

示意圖／Pexels

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許多人在便利商店或藥妝店購買生理用品時，經常遇到店員貼心詢問是否需要紙袋的情況，以往另一半幫忙買衛生棉時，若是沒有使用紙袋，可能會感到些許尷尬；不過，隨著時代變遷、觀念改變，越來越多人認同不需要遮遮掩掩，無論是護墊還是衛生棉，直接拿在手上也是再自然不過的事情。

曾有網友在PTT上發文，詢問女生們去藥妝店買衛生棉時是否都會使用紙袋，「我自己是偶爾會去幫女友買衛生棉（有記常用牌子和尺寸的庫存），藥妝店的店員都會問要不要用紙袋裝，我都會說不用拿著就走人。」原PO詢問女友後才得知女友媽媽從小教她拿提袋裝衛生棉，好奇使用紙袋是出於習慣還是受到教育觀念影響，其他網友也紛紛回應，「不會啊！月經來很正常，不需要遮遮掩掩」、「我覺得買衛生棉跟買衛生紙是一樣正常的事」。

No.4 手邊沒棉棉，臨時跟陌生人求救

示意圖／Pexels

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女孩們大多都有紀錄月經週期的習慣，不過最怕的還是生理期說來就來，如果好巧不巧外出時沒有備用的衛生棉，就只能硬著頭皮向朋友、同事或陌生人求救，對方如果反應太大，還可能成為全場關注焦點。

一名女網友在臉書上分享經歷，「有一次要去上廁所特別急，直接往右邊走就進去隔間上了，結果發現生理期剛好來了，身上又沒有衛生棉，心理建設了好久才敢往外面喊說請問有人有衛生棉嗎可不可以借一片」，還有五月天粉絲看演唱會臨時沒有帶到衛生棉，不得已在Threads上發文求救，「我月經突然來，但身上沒有衛生棉......現在只能拿衛生紙墊」。

想要避免生理期報到卻沒有衛生棉可用的尷尬情況，在月經到來前夕，建議事先準備幾片衛生棉，放在包包裡以備不時之需。

No.5 衛生棉太厚透出痕跡好害羞

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打扮的漂漂亮亮走出家門，結果因為穿著較貼身的褲子、裙子，衛生棉痕跡偷偷現蹤，坐下時有異物感，走在路上還會感覺有人在後面盯著自己，宛如猜出妳的月經來訪，讓妳不自覺陷入尷尬處境。

有女孩在網路上親吐慘痛經歷，「最社死的，是之前下班回家後才發現，淺色的牛仔裙上，有一圈血，衛生棉加長型的形狀直接被印在牛仔裙上」。

想要避免衛生棉痕跡再度跑出來見人，挑對尺寸之外，薄型貼身的選擇更是重要，例如蕾妮亞零觸感系列中，由日本匠心工藝所打造的0.01mm極細纖維，交織出如羽毛般細緻輕柔的羽感棉*，材質溫和天然，讓妳能夠享受柔滑且零摩擦感*的細緻呵護，加上零觸感系列0.1cm特薄卻有200倍瞬吸力*，從裡到外都溫柔體貼女孩們的私密肌膚！Dcard也有許多女孩分享，「零觸感特薄羽感棉沒有添加著色劑、螢光劑，感覺真的有在為我們的身體著想」、「使用起來棉柔舒適，輕薄無感零摩擦，量大的時候吸收力也很強大，體驗感受很好，會想要回購」。

*200倍瞬吸力：特殊高分子吸水珠能吸收自身重量200倍水份

*羽感棉：指衛生棉如羽毛般柔軟觸感的棉柔表層

*零摩擦感：係指花王社內調查結果，90％試用摩擦感受佳

No.6 沒時間更換，飄出異味超母湯

示意圖／Pexels

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妳也有忙著忙著忘記換衛生棉的經驗嗎？沒有時間上廁所，結果衛生棉一用就是好幾個小時，經血不斷累積之下，開始慢慢飄散出尷尬的異味，尤其是夏天悶熱潮濕，異味容易加倍放大，常常要擔心別人聞到不該聞的氣味。

許多網友也在社群平台上分享，「那個來的時候，還是習慣使用衛生棉的我，屁屁的那種悶熱感更是直線上升，我的工作又是久坐的類型，生理期最怕就是私密肌悶悶，然後味道飄散出來，那真是太囧rz了啦！」

那個來也千萬別偷懶！經血被細菌分解會產生異味，建議定時更換；衛生棉的選擇也很重要，像是蕾妮亞零觸感超薄涼系列，含有舒涼薄荷因子，抗菌抑味棉片結合天然草本成分，標榜有效抑制細菌滋生*，還能持續10小時抑味清新*。

*抑制細菌滋生：非指抑制所有細菌

*10小時抑味清新：與自社產品相比

No.7 豬隊友買錯尺寸好傻眼

示意圖／Pexels

豬隊友買錯衛生棉品牌、尺寸的情況總是不斷上演！像是夜用款買成護墊，完全無法應付「經血洪流」。

Dcard有許多網友也對男友幫忙買衛生棉總是買錯深感共鳴，「上次跟男友聊天，我：晚上要用40公分的，男友：是衛生棉還是棉條，我聽到直接傻眼」、「男友第一次幫我買衛生棉，牌子對了、顏色對了、尺寸對了，啊買成涼感」。

買對衛生棉變成分辨男生細不細心的標準，還有卡友分享方法，「男生真的不懂這個，給他們圖片會比較好」、「所有男性友人們，只要女生麻煩你們買東西，你就拿著你的手機去找一個女生店員，直接請她們拿就能夠準確無誤」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2022年02月07日至2025年02月05日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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