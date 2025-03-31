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台灣虎航首度移師高雄招募客艙組員 條件資格一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應南部地區持續發展及後疫情時代的運量復甦，各航空公司皆積極增加高雄出發航線，展現出高雄旅運市場正穩定復甦。台灣虎航（6757）31日宣布，將首度移師到高雄進行客艙組員招募，本次招募的客艙組員將以高雄為基地，有望吸引職場新鮮人，甚至轉職或換跑道的求職者前來參與招募，邀請有志青年把握機會，同時也將開放內部客艙組員轉調，鼓勵地方就業。

2025年邁入開航11周年的台灣虎航，藉由「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，塑造出年輕活潑、朝氣十足的企業形象，並於2024年底成功轉為一般板上市，迎向全新里程碑。目前，航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、越南等多個國家地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，並連續9年獲得《讀者文摘》信譽品牌最高榮譽白金獎項認證。配合新航點拓展及機隊汰舊換新，台灣虎航也不定期舉辦公開徵才，全面提升飛航服務內容。

本次客艙組員的招募時間為2025年4月1日凌晨00:01起至2025年4月13日晚間23:59止，報名資格為大專院校以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日韓語會話能力尤佳。報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2025年4月26日進行初試；2025年5月3日進行複試，錄取之客艙組員，將於2025年下半年進行報到。

有興趣從事航空事業與熱愛飛行的朋友，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行查看相關職務。

台灣虎航

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