新北捷運請客！4天連假兒童搭乘這3條捷運線免費

清明、兒童節連假將至，新北捷運公司在4月3日至6日連假期間推出禮遇兒童活動，符合資格（6歲以上未滿12歲）的兒童，搭乘淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線等3條路線享免費優惠。

新北捷運公司表示，在春暖花開的兒童節連假全家出遊，不想讓塞車影響了出遊心情，最佳方式就是搭乘大眾運輸，不用擔心塞車或找車位問題，更有多種山海遊程可以滿足親子需求，輕鬆享受親子出遊時光。

4月3日起至4月6日止，凡6歲以上未滿12歲兒童，凡持雙北市「新北市兒童卡」、「台北市國小數位學生證」或「台北市兒童優惠卡」的兒童，即可享免費搭乘。

若未持雙北市兒童卡（如外縣市兒童），只要出示健保卡、戶口名簿或可證明年齡證件（民國101年以後出生），都可分別於淡海輕軌V01紅樹林站及V26淡水漁人碼頭站；Y8（K09）安坑輕軌的十四張站免費兌換輕軌一日票1張（票面蓋有當日站戳）。

新北捷運公司指出，此次免費優惠活動，可大幅減輕家長的交通負擔，也為親子輕旅行提供豐富的行程選擇。利用新北捷運方便的交通網絡，家長們可輕鬆遊覽多個親子公園及小型綠地，讓連假出遊變得更具彈性與趣味。

環狀線沿線包括：Y8（K09）安坑輕軌十四張站鄰近的十四張歷史公園，以農村水圳意象設計，擁有多層遊戲塔、溜滑梯及水圳遊戲區；還有Y19幸福站鄰近的頭前運動公園，寬廣草坪與多樣運動設施讓全家人都能盡情運動和野餐。

淡海輕軌全線除了有充滿童趣的幾米公共藝術之外，沿線包括：V09濱海沙崙站旁；擁有三道超長溜滑梯的淡水新市鎮溪畔公園，還有V10淡海新市鎮站鄰近的淡水公23共融公園，是以輕軌主題為設計概念，設有擬真車廂遊戲、溜索、攀爬設施及完善親子廁所；最受遊客喜愛的V26淡水漁人碼頭站旁的漁人碼頭親子區、幾米溜溜帽遊樂場，也提供親子散步與海濱休憩的絕佳環境。

安坑輕軌沿線包括：K04「耕莘安康院區站」鄰近的二叭子植物園，可轉乘839路公車或在K03台北小城站轉乘安坑1線接駁專車，約10至15分鐘即能抵達，結合豐富綠意與生態教育，適合親子共同認識自然