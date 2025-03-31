周四起清明連假四天都恐塞 高公局：注意6大地雷路段

周四起有4天清明節連續假期，交通部公路局預估，連假主要旅次以掃墓祭祖及觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾6大易壅塞的路段及時段盡量避開；另清明連假90條國道客運路線可享票價6折優惠，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。

高公局指出，估掃墓祭祖車潮將集中於4月3日至4月4日上午，觀光旅遊車潮於4月3日至4月5日湧現，返回工作地車潮則預估從4月5日下午至4月6日開始陸續出現，提醒民眾可避開6大易壅塞的路段及時段。

主要城際道路易壅塞的路段及時段如下：

1. 台9線蘇花路廊，南下4月3日3-17時及4月4日8-10時；北上4月5日14-19時及4月6日13-16時。

2. 台9線南迴公路，屏東往台東方向4月3~4日10-12時；台東往屏東方向4月5日16-19時。

3. 台1線水底寮至楓港路段，南下4月3日10-15時；北上4月5日15-21時。

4. 台61線鳳鼻至香山路段，南下4月2日18-20時、4月3日7-13時及4月4日10-14時；北上4月5日14-20時及4月6日16-18時。

5. 台61線竹南路段(含玄寶大橋)，南下4月3日08-13時及4月4日10-12時；北上4月5日15-21時及4月6日15-19時。

6. 台61線中彰大橋改建路段，南下4月2日15-20時、4月3日8-18時及4月4日9-14時；北上4月3日16-19時、4月4日15-19時、4月5日14-20時及4月6日14-18時。

高公局表示，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間每日皆有壅塞情形，已規畫相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段等。

而重要觀光風景區鄰近路段包括台2線福隆及萬里大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台9甲線新店至烏來路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑至梅山路段，預估連續假期有車多壅塞情形。

此外，考量清明節連假國人集中返鄉掃墓的特性，公路局仍鼓勵民眾搭乘公共運輸，以疏解龐大的人潮及車流；目前推出多項公共運輸優惠措施供民眾選擇，搭乘90條國道客運路線可享票價6折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車也可享一段票或基本里程免費優惠。

針對前往東部區域的民眾推出專案優惠：持東部國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元的優惠；及花東地區「在地有腳」租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)等優惠措施，以上兩項專案優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

高公局指出，目前也積極協調各客運業者調整運能，總計清明節提供2.7萬班次及96萬座位數，各業者陸續於114年3月6日起開始販售預售票，截至3月27日全線國道客運總計已售出5.6萬張預售票，占可售張數17.26%，其中西部計4.8萬張，占可售張數18.25%；東部7995張，占可售張數13.2%，座位供應無虞。