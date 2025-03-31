天氣風險：清明連假天氣先晴暖再轉雨

今天雨很大，北台濕冷，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，本周天氣變化大，清明連假後期轉雨，民眾需注意適時增減衣物。

薛皓天表示，台灣今仍受冷氣團及華南雲系東移影響，雲量增多降雨仍明顯，中部以北及東半部陰有短暫雨，東北角及南投山區的累積降雨較多；南部多雲時陰有零星短暫雨，山區雲量多，白天偶有陽光露臉機會。

氣溫方面，北部及東北部濕度較高，體感溫度比實際溫度低1-2°C，容易感到寒冷，氣溫約在12到16度；中部約14-21度；南部約15-27度，台南持續偏涼，高屏地區日夜溫差大；花東約17到25度。冷空氣比預估來的強，各地高溫約與昨日持平，南部高溫還略降1到2度。

薛皓天表示，明天開始華南雲系東移影響逐漸趨緩，北部、東半部仍受東北季風影響，維持陰有短暫雨天氣，持續偏涼約14到17度；中南部水氣及雲量都減少，轉多雲時晴，氣溫稍回升1到2度。明天晚間冷空氣開始減弱，持續受東北季風影響，周三華南雲系影響小，僅迎風面東北角及東半部仍有短暫雨發生，北部陰時多雲偶零星雨，中部以南都是晴時多雲天氣。

周四起有四天清明連假，薛皓天說，周四開始高壓出海，漸轉高壓迴流偏東風影響，北部及中北部回溫明顯，仍會有水氣通過，山區及基隆、宜蘭地區雲量多且有局部短暫雨發生機會，平地大致以晴到多雲天氣為主。

薛皓天指出，周五環境風轉偏東到東南風，持續升溫變暖熱。周六開始北部雲量增多，各地仍維持晴天，周日有中高層水氣通過，北部轉陰時多雲有零星短暫雨，東半部及恆春半島轉多雲有零星降雨。本周天氣預報不確定性高，仍有變化，需持續追蹤最新資訊。