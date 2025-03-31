台灣人越來越無情？他舉手之勞關心被鞠躬感謝：其他人都閃得遠遠

台灣人的善良真的越來越少見了嗎？一名男網友發文，稱他去吃自助餐時，發現一名中年男子看起來很不舒服，他擔心地上前關心。對方恢復後，向原PO鞠躬道謝，並表示如果是別人看到他不舒服，一定會「閃得遠遠」。對方的言語讓原PO感到錯愕，認為關心人這種「微不足道」的事現今社會居然很少人能做到，疑惑地詢問網友：「真的是台灣人變得冷酷無情了嗎？」。

一名男網友在Dcard發文，表示他近日去吃自助餐，身邊坐著一名帶有白髮的中年男友，他看上去十分不舒服，流露出難受的神情，用手撫摸著胸口，過程持續一分鐘，原PO看到後很擔心，上前關心他，並詢問是否要叫救護車，對方只是搖手表示等一下就好了，五分鐘後，對方跟他說已經好多了，雙方就繼續吃各自的東西。

原PO表示，當對方準備離開時，突然站直，恭敬地朝他45度鞠躬，表示感謝之意，並分享他過去有過同樣不舒服的狀況，旁邊的人都會「閃得」遠遠的，很難相信世界上還有原PO如此善良的人。原PO聽聞後愣住了，他認為關心別人只是「舉手之勞」而已，沒想到如此微不足道的事在當今社會，很少人能做到，也疑惑台灣人是否真的越來越「無情」了？

此文一出，不少網友認為現在的人不願意「惹上麻煩」，才會減少幫助人的行為，「因為現在碰瓷的太多了，所以不少人寧願選擇無視也不願到時候惹麻煩上身」、「我覺得你這個行為很棒，但也不能強求社會大眾都要如此關心陌生人，現在很多人都利用別人的善心來騙錢，所以變得冷漠是一種保護自己的方式吧」、「被反咬誣賴的事太多，所以能閃則閃」。

也有網友分享幫助人的經歷，感嘆現今社會的冷漠，「有一次在早餐店買早餐我在摩托車上等，一位阿北剛拿早餐放摩托車準備要轉鑰匙，突然倒下去剛好在我旁邊一個人的距離，我嚇到扶著他坐地上好險沒真的撞到地上，那當下旁邊很多人沒人來幫忙，我還自己拿手機叫救護車」、「我之前下班要走路去搭捷運，突然有個穿西裝，年約40的男子好像人不舒服突然身體癱軟就倒下去了，但路上所有的行人都仿彿沒有這件事，繼續往前走，我只能撥119請救護車來救他」。