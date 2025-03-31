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今明多雨北台濕冷注意保暖 周三起轉晴回溫周末需觀察

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今明多雨北台濕冷 吳德榮：周三起轉晴回溫周末需觀察

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今華南雲系續東移，中部以北明顯降雨，南部偶有零星飄小雨機率。受大陸冷氣團影響，北台灣濕冷，其他地區早晚冷。聯合報系資料照
今華南雲系續東移，中部以北明顯降雨，南部偶有零星飄小雨機率。受大陸冷氣團影響，北台灣濕冷，其他地區早晚冷。聯合報系資料照

今天雨很大，北台相當濕冷，要注意保暖。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日華南雲系續東移，中部以北明顯降雨，南部地區偶有零星飄小雨的機率；受「大陸冷氣團」影響，北台灣濕冷，其他地區早晚冷。

今各地區氣溫為：北部11至18度、中部12至24度、南部14至30度及東部13至27度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，明(1日)白天起降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨；冷空氣略減弱，氣溫微幅回升，北台灣仍濕涼。周三(2日)續好轉，北部及中南部轉晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，花東偶有局部短暫雨的機率；各地早晚偏涼。

清明連假天氣，吳德榮說，最新歐洲模式模擬，清明連假頭2天周四、周五(3、4日)，天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，北舒適南微熱，早晚仍偏涼。清明連假末2天周六及周日(5、6日)有短波掠過、伴隨華南中層雲系東移，模擬強度偏弱，帶來輕微的變化；各地雲量增多，但是否伴隨局部零星飄雨的機率，各國(歐、美、加、日)模擬並不一致，需進一步觀察。

吳德榮 氣溫

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